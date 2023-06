ULKATCHO FIRST NATION, ANAHIM LAKE, BC, le 21 juin 2023 /CNW/ - Le gouvernement du Canada travaille en partenariat avec les Premières Nations pour soutenir les possibilités de développement économique et la croissance des communautés.

En cette Journée nationale des peuples autochtones, l'Ulkatcho First Nation a tenu une cérémonie d'inauguration des travaux de construction de l'épicerie et de la station-service Ulkatcho, d'un futur immeuble pour entreprises multiples et d'un centre commercial situés le long de l'autoroute 20, à Anahim Lake (IR 14A). Ce projet est une initiative de l'Ulkatcho First Nation visant à créer des emplois et à favoriser la croissance des revenus de la communauté. Le projet comprendra un bâtiment commercial avec une zone couverte de distribution de gaz, une zone séparée de distribution de diesel pour les camions, un réservoir de stockage en surface pour le gaz et le diesel, des aires de repos pour les voitures et les semi-remorques, ainsi que des stations de recharge pour les véhicules électriques.

En partenariat avec la communauté, le gouvernement du Canada a investi un million de dollars dans le cadre du Programme pour la préparation des collectivités aux possibilités économiques de Services aux Autochtones Canada, qui fournit un financement par projet pour une gamme d'activités visant à soutenir les communautés dans leur recherche de possibilités économiques. En outre, l'Ulkatcho First Nation est fière d'avoir contribué à ce projet à hauteur de 1,4 million de dollars par l'intermédiaire de West Chilcotin Forest Products, qui lui appartient à 100 %.

L'annonce faite aujourd'hui, à l'occasion de la Journée nationale des peuples autochtones, est l'occasion de réfléchir à l'importance des efforts déployés par le gouvernement du Canada pour établir avec les Premières Nations, les Inuit et les Métis des relations fondées sur le respect et la coopération, et de réaffirmer notre engagement à soutenir leur vision de l'autodétermination.

Citations

« La force de l'Ulkatcho First Nation réside dans sa capacité à travailler collectivement en partenariat pour atteindre ses objectifs, et son épicerie et sa station-service en sont un exemple. Nous tenons à remercier tous ceux qui ont contribué à notre succès. Nous sommes reconnaissants de montrer ce que les peuples autochtones peuvent réaliser lorsqu'ils utilisent les ressources qui nous appartiennent. C'est un jour de fierté pour nous tous et nous sommes reconnaissants à notre Créateur de nous avoir aidés à en arriver là. »

Chef Lynda Price

Ulkatcho First Nation

« Je me joins à la chef Lynda Price et à l'Ulkatcho First Nation pour célébrer cette étape importante et la première pelletée de terre du nouveau magasin communautaire et de la nouvelle station-service. Des projets comme celui-ci favorisent une communauté plus saine, plus prospère et plus durable. Les efforts que vous déployez pour renforcer votre économie locale profitent à l'ensemble de la région. Nous vous souhaitons beaucoup de succès. »

L'honorable Patty Hajdu

Ministre des Services aux Autochtones

Faits en bref

L'Ulkatcho First Nation est située à Anahim Lake , en Colombie-Britannique.

, en Colombie-Britannique. La population de l'Ulkatcho First Nation est d'environ 1 069 personnes, dont 595 vivent dans la réserve.

