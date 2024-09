Dans le cadre d'une collaboration continue avec Asset World Corporation, la marque de style de vie de luxe Nobu Hospitality est fière d'annoncer son premier projet résidentiel de service en Thaïlande - Nobu Residences Bangkok. Ce développement passionnant fait suite aux annonces de l'hôtel Nobu de Bangkok et de l'hôtel et spa Plaza Athénée Nobu de Bangkok, ainsi qu'à l'ouverture officielle de Nobu Bangkok à l'Empire. Ensemble, ces entreprises renforcent la présence croissante de Nobu dans la ville. Nobu Residences Bangkok présentera 60 unités exclusives, disponibles dans le cadre de l'inventaire de l'hôtel, plutôt qu'à des fins de vente individuelle.

Stratégiquement située près de la rivière Chao Phraya, Nobu Residences Bangkok offre un accès inégalé au meilleur de la ville. Offerts pour des séjours de courte et de longue durée, les résidents profiteront de commodités de calibre mondial, y compris un service de conciergerie en tout temps. Les résidents peuvent également accéder aux installations haut de gamme de l'hôtel, comme le restaurant Nobu, un salon-bar sur le toit offrant une vue panoramique de l'horizon de Bangkok, un centre de conditionnement physique de pointe et un salon exclusif aux résidents. Les résidences sont conçues avec le souci du détail distinctif de Nobu, alliant une conception ciblée et un mode de vie élevé.

Pour ajouter à l'importance de la journée, une cérémonie d'inauguration a eu lieu à l'hôtel Plaza Athénée Nobu et au spa Bangkok à son emplacement futur, le site du patrimoine de l'Asie orientale. Ce développement emblématique sera situé dans le bâtiment historique de la East Asiatic Company (EAC), situé sur les rives du fleuve Chao Phraya à Bangkok. Le bâtiment, qui date de 1884, a été fondé par le capitaine danois Hans Niels Andersen, marin et entrepreneur. L'hôtel Plaza Athénée Nobu et le spa Bangkok seront jumelés au Plaza Athénée Nobu Hotel & Spa New York, qui fait actuellement l'objet de rénovations dans ses 145 chambres. Située sur la 64e rue et l'avenue Park dans le Upper East Side, à New York, cette région est réputée pour sa proximité avec Central Park, ses musées, ses consulats et ses boutiques de luxe.

Wallapa Traisorat, chef de la direction et président d'Asset World Corporation (AWC), a déclaré : « Nous apprécions vraiment l'amitié et le partenariat que nous partageons avec la famille Nobu et l'AWC. La célébration de l'ouverture officielle de Nobu Bangkok sur le toit de l'EA à l'Empire, la nouvelle destination phare de la Thaïlande, apporte beaucoup de bonheur aux Thaïlandais et aux invités internationaux pour déguster la cuisine japonaise contemporaine fabriquée par le légendaire chef Nobu dans une spectaculaireun lieu de nouvelles, y compris le toit avec des vues époustouflantes de Bangkok. Il renforce notre engagement à faire de Bangkok une destination mondiale durable pour des expériences alimentaires, de boissons et de style de vie de classe mondiale.

De plus, l'AWC est ravie d'approfondir son partenariat à long terme avec Nobu Hospitality grâce au lancement de l'hôtel Nobu Bangkok, le premier hôtel Nobu à concept résidentiel en Thaïlande. Situé près de la rivière Chao Phraya, ce projet offre à ses clients un luxe inégalé, avec des commodités et des services de classe mondiale. « La cérémonie d'inauguration des travaux du Plaza Athénée Nobu Hotel et du Spa Bangkok dans le bâtiment historique de l'East Asiatic Company marque également une occasion importante dans notre parcours commun visant à créer des propriétés emblématiques qui redéfinissent la vie de luxe et améliorent la réputation de Bangkok en tant que destination mondiale de choix. »

Trevor Horwell, chef de la direction de Nobu Hospitality, a déclaré : « Nous sommes ravis d'élargir notre partenariat avec Asset World Corporation et de présenter Nobu Residences à Bangkok. Avec son emplacement de choix près de la rivière Chao Phraya, ce développement offre aux résidents une expérience de style de vie exceptionnelle dans l'une des villes les plus dynamiques au monde. « Nous sommes ravis d'exploiter tous les éléments de la marque Nobu - résidences, hôtels et restaurants - dans ce marché dynamique. »

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2509940/NOBU_BANGKOK_SAKE_CEREMONY.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2509941/GROUNDBREAKING_BANGKOK.jpg

SOURCE NOBU HOSPITALITY

