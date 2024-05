LITTLE GOLD, YT, le 16 mai 2024 /CNW/ - L'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) informe les voyageurs que l'ouverture du point d'entrée de Little Gold Creek est anticipée pour le 19 mai.

Comme l'autoroute Top of the World est demeurée fermée plus longtemps que prévu en raison des conditions météorologiques, l'accès au point d'entrée (PE) a été reporté à une date ultérieure. Cette situation a empêché l'ouverture le 17 mai du PE, comme il avait été planifié initialement. Le personnel de l'ASFC et les entrepreneurs ont finalement pu accédé au site et préparent l'installation en vue de son ouverture maintenant prévue pour le 19 mai.

Faits en bref

Le point d'entrée de Little Gold Creek permet aux mineurs, aux touristes et aux résidents de la région de voyager entre l' Alaska et le Canada . Il s'agit du passage frontalier le plus septentrional de l'Amérique du Nord. L'été dernier, plus de 11 000 voyageurs sont entrés au Canada par ce passage frontalier.





, sur la route Top of the World, laquelle est fermée pendant les mois d'hiver. Les heures d'ouverture saisonnières à Little Gold Creek seront de 9 h 00 à 19 h 00, heure d'été du Pacifique, sept jours sur sept. La fermeture du PE est prévue pour le dimanche 15 septembre.





Les mauvaises conditions météorologiques sont un facteur important dans la région et peuvent avoir des répercussions sur le fonctionnement du PE. Les voyageurs devraient noter que pendant la saison estivale, l'heure au Yukon est en avance d'une heure par rapport à l'heure en Alaska . Les voyageurs sont invités à consulter le Répertoire des bureaux et services de l'ASFC ou à composer le 1‑800‑461‑9999 pour obtenir les renseignements les plus récents.

