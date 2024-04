OTTAWA, ON, le 30 avril 2024 /CNW/ - En tant que produit de l'Observateur des technologies médias (OTM), l'OTM Junior se concentre sur les comportements de consommation des médias des Canadiens âgés de 2 à 17 ans. Dans sa sixième année d'existence, l'OTM Junior offre des perspectives intéressantes sur l'opinion des adolescents sur l'intelligence artificielle et l'utilisation qu'ils en font; les nouveautés relatives aux jeux vidéo; une brève analyse de Snapchat; les façons dont les parents veillent à la sécurité de leurs enfants sur les réseaux sociaux; et les principaux types de vidéos regardés sur YouTube et les réseaux sociaux.

L'OTM Junior offre des perspectives intéressantes sur l'opinion des adolescents sur l’IA, les monnaies de jeu, Snapchat, les façons de veiller à la sécurité des enfants en ligne, et plus encore. (Groupe CNW/L’Observateur des technologies médias (OTM))

Faits saillants du rapport « Regard vers l'avenir - OTM Junior : La génération de demain (2024) » et de l'infographie « Grandes tendances » :

Près de trois adolescents sur quatre (72 %) connaissent les outils d'intelligence artificielle (IA) générative comme ChatGPT, et un sur quatre (25 %) utilise l'IA générative tous les mois. Cependant, certains adolescents pensent qu'utiliser l'IA pour des travaux scolaires constitue de la tricherie.





Les jeux vidéo sont importants pour la plupart des jeunes : quatre sur cinq (79 %) ont joué à un jeu au cours du mois précédent. Les téléphones intelligents et les tablettes sont les appareils préférés pour faire cette activité : plus de la moitié (55 %) des enfants s'en servent pour jouer sur des applications.





Une proportion importante d'enfants qui jouent à des jeux vidéo (1 sur 5) a dépensé de l'argent pour acheter de la monnaie de jeu (V-bucks, Robux, Minecoins, etc.). Les joueurs de Fortnite sont les plus enclins à faire ce genre d'achat, suivis par les adeptes de Roblox et de Minecraft.





Snapchat est une des plateformes de réseautage social les plus populaires auprès des enfants et adolescents : près de la moitié (48 %) des enfants de 7 à 17 ans l'ont utilisée au cours du dernier mois. Et les utilisateurs de Snapchat sont dévoués : 80 % d'entre eux utilisent la plateforme tous les jours. L'OTM Junior a sondé les adolescents sur leur note Snapchat pour la première fois, et nous avons constaté que plus de la moitié des répondants connaissent leur Snapscore.





Plus de neuf parents sur dix (92 %) prennent des mesures pour veiller à la sécurité de leurs enfants sur les médias sociaux, comme engager des discussions sur la façon de se protéger en ligne, activer des contrôles parentaux, modifier les paramètres de confidentialité et surveiller leurs publications en ligne. Et 64 % des parents utilisent plus d'une méthode.

Télécharger l'infographie gratuite « Grandes tendances » ici .

Pour plus d'informations sur l'OTM ou l'OTM Junior et ses produits de recherche, veuillez nous contacter.

À PROPOS DE L'OTM

L'Observateur des technologies médias (OTM©) est produit par CBC/Radio-Canada et est le premier outil de recherche pour l'adoption et l'utilisation d'appareils technologiques du Canada. L'OTM Junior est un sondage annuel sur l'adoption des technologies par les jeunes au Canada. Portant sur les comportements et les activités des Canadiens âgés de 2 à 17 ans, il vise à mieux comprendre les habitudes de consommation des médias des auditoires et des consommateurs de ce groupe d'âge.

SOURCE L’Observateur des technologies médias (OTM)

Renseignements: Pour en savoir plus sur l'OTM ou l'OTM Junior, veuillez visiter notre portail à l'adresse www.mtm-otm.ca ou appeler au 1-855 898-4999.