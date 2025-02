OTTAWA, ON, le 20 févr. 2025 /CNW/ - Dans le domaine des médias et des technologies, le marché canadien est en perpétuel changement. En ce début de 2025, quelles sont les informations essentielles à savoir?

L' OTM 18+ publie l'aperçu des grandes tendances de l'automne 2024 et les rapports d'adoption des technologies médias. Ces derniers mettent en lumière les tendances changeantes de la consommation des médias au Canada, et offrent une meilleure compréhension des habitudes des Canadiens. Ces rapports explorent nos constatations concernant la possession de téléviseurs, l'utilisation de bloqueurs de publicités, la consommation des microvidéos, les abonnements aux services de VSDA et bien plus encore.

Faits saillants de l'aperçu des grandes tendances de l'automne 2024 :

Multiplication des téléviseurs : Plus de la moitié des Canadiens possèdent plus d'un téléviseur chez eux. Les anglophones, les ménages à revenu élevé, les habitants des Prairies et les familles avec enfants sont plus susceptibles d'avoir plusieurs téléviseurs à leur disposition.

L'utilisation des bloqueurs de publicités reste répandue : Un tiers des internautes canadiens utilisent des bloqueurs de publicités, en particulier les jeunes internautes. Cela met en évidence le défi constant pour les annonceurs d'atteindre leur auditoire en ligne.

La popularité croissante des microvidéos : Près des deux tiers des Canadiens regardent des microvidéos sur des plateformes comme YouTube (Shorts), Instagram (Reels) et TikTok. Fait intéressant, les hommes privilégient les microvidéos sur YouTube, tandis que les femmes préfèrent les regarder sur Instagram et TikTok.

La montée des ménages regardant la télévision en ligne seulement : Près de trois ménages canadiens sur dix s'appuient exclusivement sur des sources de contenu en ligne, comme les services de VSDA et les chaînes FAST. Ce sont les jeunes Canadiens qui mènent cette tendance.

L'évolution de l'accumulation des abonnements aux services de VSDA : Alors que 75 % des ménages canadiens sont abonnés à au moins un service de VSDA et 57 % à plusieurs, on observe une baisse du nombre de foyers conservant quatre abonnements ou plus. Cela suggère une possible évolution vers des choix de contenus en continu plus sélectifs.

Adoption des technologies médias - Automne 2024

Les rapports sur l'adoption des technologies médias des marchés anglophone et francophone sont aussi disponibles, ainsi que les dernières données de l'automne 2024 et l'aperçu des grandes tendances. Pour plus d'informations sur la façon d'obtenir un accès complet aux rapports et aux données de l'OTM, veuillez contacter notre partenaire NLogic ici.

À PROPOS DE L'OTM

L'Observateur des technologies médias (OTM©) est le premier outil de recherche pour l'adoption et l'utilisation d'appareils technologiques du Canada. Avec plus de 12 000 entrevues téléphoniques réalisées chaque, l'OTM a sondé plus de 300 000 Canadiens au cours des vingt dernières années, ce qui en fait l'enquête de suivi sur les technologies médias la plus précise et complète qui soit.

