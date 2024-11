OTTAWA, ON, le 19 nov. 2024 /CNW/ - Les nouveaux arrivants représentant une importante part croissante de la population canadienne, il est donc essentiel de comprendre leurs habitudes en matière de médias et de technologie afin de mieux connaître le tissu de la société canadienne. Mais quel est le moyen le plus efficace d'obtenir des informations pratiques et exploitables sur la façon dont ce groupe diversifié utilise les médias et la technologie ?

Voici la nouvelle édition de l'OTM Nouveaux Arrivants! Notre nouvelle saison débute avec le Rapport sur les principales tendances 2024 accompagné de nouvelles données disponibles grâce à notre outil d'analyse de données et d'une infographie gratuite en avant-première.

Voici quelques faits saillants de cette nouvelle saison de données de l'OTM Nouveaux arrivants :

Recherche d'emploi : Parmi les nouveaux arrivants qui ont cherché un emploi au cours des six derniers mois, les sites d'emploi tels que Monster et Indeed font partie des principaux moyens de trouver un emploi.





Parmi les nouveaux arrivants qui ont cherché un emploi au cours des six derniers mois, les sites d'emploi tels que Monster et Indeed font partie des principaux moyens de trouver un emploi. Possession d'un téléviseur : Les nouveaux arrivants sont moins susceptibles d'avoir un téléviseur à la maison que les répondants nés au Canada (72 % contre 93 %). Cependant, même s'ils sont moins nombreux à posséder un téléviseur, presque tous les nouveaux arrivants connectent leur téléviseur à Internet.





Les nouveaux arrivants sont moins susceptibles d'avoir un téléviseur à la maison que les répondants nés au (72 % contre 93 %). Cependant, même s'ils sont moins nombreux à posséder un téléviseur, presque tous les nouveaux arrivants connectent leur téléviseur à Internet. Utilisation de YouTube : Les nouveaux arrivants sont plus portés à consommer du contenu sur YouTube que les personnes nées au Canada (86 % contre 72 %), ils sont aussi deux fois plus susceptibles d'avoir un abonnement à YouTube Premium (15 % contre 8 % pour les Canadiens de naissance). Ils déclarent également consacrer environ 2,5 heures de plus par semaine à la plateforme que les répondants nés au Canada .





Les nouveaux arrivants sont plus portés à consommer du contenu sur YouTube que les personnes nées au (86 % contre 72 %), ils sont aussi deux fois plus susceptibles d'avoir un abonnement à YouTube Premium (15 % contre 8 % pour les Canadiens de naissance). Ils déclarent également consacrer environ 2,5 heures de plus par semaine à la plateforme que les répondants nés au . Comportements face aux publicités en ligne : Deux cinquième des nouveaux arrivants (40 %) ont cliqué sur une publicité en ligne au cours du mois dernier, et près de la moitié (48 %) d'entre eux ont effectué un achat après avoir cliqué.

À PROPOS DE L'OTM

L'OTM Nouveaux arrivants est une enquête annuelle qui suit l'adoption des médias et des technologies par les personnes arrivées au Canada au cours des cinq dernières années. Basée sur une enquête auprès de 4 000 nouveaux arrivants, elle utilise une méthodologie mixte, comprenant un panel en ligne, des entretiens en personne et des enquêtes ciblées soutenues par les agences d'établissement canadiennes.

