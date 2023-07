Le ministre MacAulay rend visite à deux bénéficiaires du Fonds pour le bien-être des vétérans et de leur famille de Mississauga

TORONTO, le 13 juill. 2023 /CNW/ - L'organisme Team Rubicon Canada et la fondation Les Fleurons glorieux recevront chacun 500 000 $ d'Anciens Combattants Canada (ACC) pour offrir des services de soutien aux vétérans qui font la transition vers la vie après le service.

L'honorable Lawrence MacAulay, ministre des Anciens Combattants et ministre associé de la Défense nationale, a annoncé ce financement aujourd'hui dans le cadre du Fonds pour le bien-être des vétérans et de leur famille (FBVF) d'ACC. Cette aide financière s'inscrit dans l'engagement d'ACC, décrit dans la lettre de mandat du ministre, de veiller à ce que les vétérans aient accès à des ressources, à des services et à des programmes de formation appropriés et adaptés en matière de santé mentale.

Le projet de l'organisme Team Rubicon Canada offrira gratuitement de la formation en gestion des urgences aux vétérans en leur donnant des instructions sur le Système de commandement des interventions. Cela comprend la planification, la coordination et la mise en œuvre de la formation virtuelle sur le Système de commandement des interventions partout au Canada, avec une formation plus avancée sur place. La formation améliorera l'employabilité des vétérans participants en gestion des urgences dans leur vie après le service.

Le projet de la fondation Les Fleurons glorieux porte sur la perte de but qui peut survenir lorsque les vétérans font la transition vers la vie après le service. Le projet permettra d'élaborer un plan d'action national sur le bénévolat des vétérans qui favorisera leur bien-être.

Le FBVF a été lancé par ACC en 2018. Il offre des subventions et des contributions pour mener des recherches et mettre en œuvre des projets qui favorisent le bien-être des vétérans et de leur famille. Entre 2018 et 2023, le FBVF a accordé 42,6 M$ à 77 organismes pour la réalisation de 123 projets.

« Grâce à leur travail acharné, Team Rubicon Canada et Les Fleurons glorieux continuent d'améliorer la vie de nombreux vétérans. La formation, le soutien et les possibilités qu'offrent ces deux organismes permettent aux vétérans de contribuer à améliorer leur collectivité après leur service. Nous sommes extrêmement fiers de les appuyer. »

L'honorable Lawrence MacAulay, ministre des Anciens Combattants et ministre associé de la Défense nationale

« L'organisme Team Rubicon Canada est reconnaissant du soutien continu accordé par Anciens Combattants Canada. Le financement obtenu au titre du Fonds pour le bien-être des vétérans et de leur famille nous aidera à lancer un nouveau projet de formation sur le Système de commandement des interventions pour les vétérans en transition. La mise en œuvre de ce projet mettra en place un parcours éducatif pour aider les vétérans à améliorer leur employabilité en gestion des urgences. »

Bryan Riddell, vétéran, président-directeur général, Team Rubicon Canada

« Les vétérans déclarent souvent se sentir déconnectés de leur collectivité et incertains de leur objectif. La recherche montre que le bénévolat puise dans le désir de nombreux vétérans de servir tout en permettant de tisser des liens plus profonds. Grâce au Fonds pour le bien-être des vétérans et de leur famille d'ACC, Les Fleurons glorieux entreprendra la première étude de recherche au Canada sur le bénévolat des vétérans. Cette recherche aidera à élaborer un plan d'action national sur le bénévolat des vétérans pour soutenir les personnes qui quittent l'armée dans leur transition et leur bien-être à long terme. »

Nick Booth, directeur général, Fondation Les Fleurons glorieux

Le 24 mai 2023, le ministre des Anciens Combattants, Lawrence MacAulay , a annoncé que le financement de 21 projets a été approuvé dans le cadre du Fonds pour le bien-être des vétérans et de leur famille, pour un total de 6 millions de dollars sur trois ans.

, a annoncé que le financement de 21 projets a été approuvé dans le cadre du Fonds pour le bien-être des vétérans et de leur famille, pour un total de 6 millions de dollars sur trois ans. Ces projets aident les vétérans de différentes façons, notamment en ce qui concerne l'itinérance, la formation d'appoint, l'emploi, la santé mentale et la recherche, et soutiennent les vétéranes, les vétérans autochtones, les vétérans 2ELGBTQI+, ainsi que leur famille.

Team Rubicon Canada est un organisme humanitaire dirigé par des vétérans qui sert les collectivités du monde avant, pendant et après les catastrophes et les crises.

Les Fleurons glorieux est la fondation du Canada pour la communauté militaire. Elle vise à soutenir les militaires, les vétérans et leur famille à chaque étape de leur parcours.

