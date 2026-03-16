L'Organisation internationale de la Francophonie choisit le Québec pour le lancement de son rapport La langue française dans le monde

QUÉBEC, le 16 mars 2026 /CNW/ - La nouvelle édition du rapport quadriennal La langue française dans le monde de l'Organisation internationale de la Francophonie (OIF) a été officiellement lancée aujourd'hui à Québec, en présence du ministre des Relations internationales et de la Francophonie, ministre responsable des Relations avec les Québécois d'expression anglaise et ministre responsable de la Lutte contre le racisme, Christopher Skeete, et de la secrétaire générale de la Francophonie, Son Excellence Louise Mushikiwabo. Ce lancement témoigne du rôle clé et du dynamisme du Québec au sein de la Francophonie, le positionnant parmi les gouvernements les plus engagés dans la promotion de la langue française.

Le lancement de ce 6e rapport contribue à nourrir la réflexion collective sur l'avenir du français, en présentant les plus récents constats sur la situation de la langue française à l'échelle internationale. Publié par l'Observatoire de la langue française de l'OIF, ce rapport analyse l'usage et l'évolution du français et met à jour les données sur sa vitalité démographique, économique, éducative, culturelle et numérique.

Faits saillants dévoilés

Le français figure au deuxième rang des langues étrangères les plus apprises dans le monde, avec près de 170 millions d'apprenants.

Le français est la troisième langue de l'économie et des affaires et représente un atout dans l'établissement de liens d'affaires.

Le français se classe quatrième parmi les langues les plus parlées dans le monde (après l'anglais, le mandarin et l'espagnol), avec 396 millions de locuteurs.

Parmi les locuteurs francophones, 65 % se trouvent en Afrique, un indicateur éloquent du dynamisme linguistique du continent et de sa jeunesse. Sur la base des tendances actuelles, le français devrait être parlé par 590 millions de personnes en 2050, dont 9 sur 10 vivront en Afrique.

Le français est la quatrième langue sur Internet. Les nouvelles technologies et la découvrabilité sont des enjeux majeurs pour la vitalité de la langue française dans l'espace numérique.

Citations :

« Le Québec est fier d'accueillir la secrétaire générale de l'OIF pour cet événement d'envergure. Pour la toute première fois, le lancement de ce rapport se tient à l'extérieur du siège de l'Organisation, et Mme Mushikiwabo a choisi le Québec pour marquer cette importante première. Ce geste témoigne du rôle de premier plan que joue le Québec au sein de la Francophonie et réaffirme son engagement à promouvoir la langue française autant sur son territoire que dans le monde. »

Christopher Skeete, ministre des Relations internationales et de la Francophonie, ministre responsable des Relations avec les Québécois d'expression anglaise et ministre responsable de la Lutte contre le racisme

« Plus qu'un simple état des lieux, cet ouvrage est une lecture du monde à travers le prisme de la langue française, qui ne cesse de s'intégrer, de s'adapter et de se réinventer dans un espace global multilingue. Le français appartient à toutes celles et à tous ceux qui le parlent. »

Louise Mushikiwabo, secrétaire générale de la Francophonie

Faits saillants sur l'action du Québec en Francophonie

La Francophonie constitue une tribune internationale unique pour le Québec, lui offrant un accès privilégié à un vaste espace de coopération multilatérale et lui permettant d'y faire progresser ses intérêts, ses valeurs et son expertise.

Le Québec est membre de plein droit de l'OIF, seule organisation internationale gouvernementale où il jouit de ce droit. Au sein de celle-ci, il dirige sa propre délégation, s'exprime de manière autonome et participe activement au Sommet de la Francophonie et aux autres instances politiques.

Sous l'impulsion du Québec et d'autres acteurs, la Francophonie a entamé un virage économique ces dernières années. Les institutions de la Francophonie économique sont maintenant bien établies et doivent être utilisées à leur plein potentiel pour produire des résultats mesurables. Des études démontrent que l'appartenance d'un pays à cet espace francophone stimule les échanges commerciaux avec d'autres États membres de 17 % en moyenne et accroît le PIB par habitant de 6 % en moyenne.

Le Québec accueille sur son territoire la Représentation de l'OIF pour les Amériques et l'Observatoire de la langue française depuis 2022 ainsi que l'Institut de la Francophonie pour le développement durable depuis 1988.

Le Québec est partenaire de trois observatoires qui produisent des données fiables. Ce sont des ressources ouvertes à l'usage de la communauté scientifique et d'outils d'aide à la décision pour les États et gouvernements membres : Observatoire démographique et statistique de l'espace francophone (ODSEF) à l'Université Laval; Observatoire de la Francophonie économique (OFÉ) à l'Université de Montréal; Observatoire francophone pour le développement inclusif par le genre (OFDIG) à l'Université du Québec à Montréal.



Liens connexes :

Le rapport La langue française dans le monde - Édition 2026 est disponible en ligne.

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SOURCE Cabinet du ministre des Relations internationales et de la Francophonie, ministre responsable des Relations avec les Québécois d'expression anglaise et de la Lutte contre le racisme

Sources : Léa Fortin, Attachée de presse, Cabinet du ministre des Relations internationales et de la Francophonie, ministre responsable des Relations avec les Québécois d'expression anglaise et ministre responsable de la Lutte, contre le racisme, 438 821-6755; Laetitia Tran Ngoc, Chargée de la communication stratégique et relations presse, Organisation internationale de la Francophonie, laetitia.tran- [email protected]; Information : Relations médias, Ministère des Relations internationales et de la Francophonie, [email protected]