En cette Journée internationale des femmes, nous voulons que toutes les femmes vivent, ressentent et portent ces mots. Et surtout, qu'elles les transmettent.

Le Sisterhoodie est conçu pour être un cadeau -- une façon pour les femmes de célébrer et d'encourager une autre femme dans leur vie, en lui rappelant qu'elle le vaut bien. C'est un moyen concret de transmettre la confiance, l'estime de soi et le soutien d'une femme à une autre.

«La Journée internationale des femmes est un moment pour honorer les accomplissements, la résilience et la force des femmes partout dans le monde», a déclaré Sarah-Anne Ducreux, directrice générale de L'Oréal Paris Canada. «Le

Sisterhoodie est plus qu'un simple vêtement -- c'est une affirmation de confiance et de valeur personnelle que l'on porte avec fierté. Il reflète notre conviction que chaque femme doit embrasser son individualité et ne jamais oublier que nous le valons bien.»

Depuis ses débuts en 1971, le slogan signature de L'Oréal Paris « Parce que vous le valez bien » est devenu une déclaration mondiale de l'estime de soi des femmes, traduite dans plus de 40 langues et adoptée dans plus de 150 pays. Depuis plus de cinq décennies, il inspire les femmes à définir leurs propres standards, à célébrer leur individualité et à reconnaître leur valeur intrinsèque.

Brunette the Label, fondée en 2014 par Miriam Alden, est une marque de mode canadienne appartenant à une femme, bâtie sur la communauté, l'autonomisation et la philosophie « Babes Supporting Babes » (des femmes qui soutiennent des femmes). Cette philosophie commune s'aligne parfaitement avec la mission de L'Oréal Paris, et cette collaboration donne vie à ces valeurs de manière concrète et tendance.

« L'Oréal Paris a toujours été une marque que j'admire, et collaborer avec eux est un véritable honneur », a déclaré Miriam Alden, fondatrice de Brunette the Label.

«Associer ce partenariat à la Journée internationale des femmes le rend encore plus significatif. Nos marques partagent un engagement commun : célébrer les femmes, s'élever mutuellement et inspirer la confiance.»

Le jour de la Journée internationale des femmes, jusqu'à épuisement des stocks, les consommatrices pourront recevoir un Sisterhoodie gratuit lors d'activations éphémères (pop-ups) au :

Toronto Eaton Centre

Centre Eaton de Montréal

Les participantes peuvent s'inscrire via la page d'accueil de la campagne pour participer au concours Sisterhoodie :

https://www.lorealparis.ca/fr-ca/jelevauxbien

et ainsi la chance d'obtenir un des 200 chandails disponibles en ligne.

À propos de L'Oréal Paris L'Oréal Paris, la marque de beauté numéro un au monde, se consacre à l'autonomisation des femmes et des hommes en proposant les produits et services les plus luxueux et innovants disponibles sur le marché de masse. Pour la plupart, le nom « L'Oréal » évoque immédiatement la phrase signature de la marque, « Parce que je le vaux bien » -- le slogan de la légendaire campagne publicitaire pour le lancement de la coloration Superior Preference® en 1973. Aujourd'hui, il représente l'essence même de la marque L'Oréal Paris dans son ensemble, un esprit qui consiste à aider chaque femme et chaque homme à embrasser sa beauté unique tout en renforçant son sentiment intérieur de valeur personnelle. Depuis plus de 100 ans, L'Oréal Paris maintient un engagement inégalé envers l'avancement technologique, l'innovation et la recherche, offrant des produits de haute qualité et révolutionnaires pour les femmes, les hommes et les enfants de tous âges et de toutes origines dans cinq catégories de beauté majeures : cosmétiques, soins de la peau, coloration capillaire, soins capillaires et soins pour hommes.

À propos de Brunette the Label Fondée à Vancouver, au Canada, en 2014, Brunette the Label est une marque de mode et de style de vie fondée par une femme, axée sur des vêtements de détente élégants conçus pour vous faire sentir comme la meilleure version de vous-même. Initialement reconnue pour ses sweats à capuche emblématiques aux couleurs de cheveux, la marque s'est développée pour inclure des ensembles assortis, des tricots, des vêtements d'extérieur et les parfaits t-shirts de base pour tous les jours.

Brunette the Label est reconnue pour sa qualité et ses pièces conçues avec soin, proposées dans une gamme de tailles étendue allant de XS/S à 4XL/5XL. La marque est guidée par l'inclusivité, la positivité et la communauté. La marque crée des pièces destinées à rester éternellement dans votre garde-robe et à être transmises à quelqu'un que vous aimez. La vision de la marque est d'élever toutes les « Babes », toute la journée, chaque jour, avec une mission centrée sur le soutien mutuel entre femmes. Elle se définit par son éthique signature « Babe » qui consiste à diriger avec une intention positive et à inspirer les autres. Brunette the Label présentera sa collection FW26 à la Semaine de la Mode de Paris en mars prochain.

