MONTRÉAL, le 7 mars 2025 /CNW/ - L'Oréal Paris est fière d'annoncer son nouveau partenariat avec la pionnière canadienne Jessica Campbell, la première femme entraîneuse adjointe à temps plein de l'histoire de la Ligue nationale de hockey (LNH). Partenaire canadienne du programme Worth It de L'Oréal Paris, Jessica incarne, à travers son parcours, l'émancipation, la force et une capacité à éliminer les obstacles pour les femmes dans le sport. L'annonce, faite à l'occasion de la Journée internationale des femmes, s'inscrit dans l'engagement de L'Oréal Paris à soutenir l'émancipation des femmes et à célébrer les femmes qui repoussent les limites de ce qui est possible.

En juillet 2024, Jessica Campbell a marqué l'histoire lorsqu'elle a été nommée entraîneuse adjointe du Kraken de Seattle, cristallisant sa position de pionnière dans un domaine dominé par les hommes. Plus tard cette année-là, à l'automne 2024, elle est devenue la première femme à pratiquer le métier derrière le banc lors d'un match de la LNH. Le parcours avant-gardiste de Jessica a été marqué par une série de réalisations révolutionnaires, y compris son rôle d'entraîneuse adjointe pour les Ice Tigers de Nurnberg en Suède et le fait de devenir la première femme à être entraîneuse aux Championnats du monde masculins avec l'équipe nationale allemande en 2021. Sa persévérance et sa détermination l'ont menée jusqu'aux Firebirds de Coachella Valley de la Ligue américaine de hockey en 2022, avant d'atteindre son objectif ultime de faire son entrée dans la LNH.

« Je suis très honorée et reconnaissante de mon rôle au sein du Kraken de Seattle et je suis fière de m'associer à L'Oréal Paris et de faire partie du programme Worth it pour faire connaître davantage mon histoire », a déclaré Jessica Campbell.

Au-delà de sa carrière d'entraîneuse, l'esprit entrepreneurial de Jessica transparaît dans son entreprise, JC Powerskating, qu'elle a fondée en 2019. Diplômée de l'Université Cornell et ancienne joueuse de l'équipe nationale du Canada, elle a attiré des joueurs d'élite pour un entraînement hors saison, renforçant ainsi sa position de leader dans le monde du hockey. Le succès de Jessica et son expertise en tant qu'entraîneuse, leader et pionnière lui ont valu une place à la table.

« Jessica Campbell est un véritable modèle d'émancipation et de leadership », a déclaré Edouard Hottebart, directeur général de L'Oréal Paris Canada. « Son dévouement envers le progrès, non seulement pour les femmes dans le hockey, mais aussi pour toutes les femmes et les filles, s'inscrit parfaitement dans les valeurs de L'Oréal Paris. Nous sommes ravis de soutenir Jessica alors qu'elle continue de faire tomber les barrières et d'inspirer les femmes de partout à poursuivre leurs passions et à croire en leur valeur. »

L'Oréal Paris poursuit sa mission de valoriser les femmes du monde entier et de favoriser leur émancipation, en présentant des histoires incroyables de réalisations, de confiance et de force. En s'associant à une leader comme Jessica Campbell, L'Oréal Paris réaffirme son engagement à célébrer les femmes diversifiées et inspirantes qui ouvrent la voie à l'avenir.

Pour regarder la vidéo de campagne avec Jessica, veuillez cliquer ici : LIEN (en anglais).

