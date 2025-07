MONTRÉAL, le 2 juill. 2025 /CNW/ - L'Oréal Paris Canada est fière d'annoncer que l'autrice-compositrice interprète canadienne primée Charlotte Cardin est sa nouvelle ambassadrice. Elle est connue pour sa voix soul, ses paroles introspectives et son mélange d'influences pop, jazz et électroniques. En 2024, 99 NIGHTS a remporté le prix Album de l'année aux Prix Juno et, plus tard dans l'année, elle est entrée dans l'histoire en étant nommée Femme de l'année par Billboard Canada. Elle connait présentement un grand succès et franchit une nouvelle étape en France avec sa chanson Feel Good.

L'ORÉAL PARIS ANNONCE LA NOMINATION DE CHARLOTTE CARDIN EN TANT QUE NOUVELLE AMBASSADRICE AU CANADA ET EN FRANCE

L'Oréal Paris est ravie d'accueillir la très talentueuse Charlotte Cardin au sein de sa famille. Cardin représente la mission de la marque qui consiste à donner aux femmes les moyens d'assumer pleinement leur valeur sans complexe.

Depuis ses débuts à Montréal jusqu'à sa renommée internationale, Charlotte Cardin a captivé le public avec un style musical unique qui mêle électro-pop et ballades authentiques et émouvantes. Son talent artistique, caractérisé par des paroles introspectives et des mélodies envoûtantes, a fait d'elle l'une des voix emblématiques de sa génération.

ASSUMER SON POUVOIR, SANS CRAINTE

Le premier album de Cardin, Phoenix, l'a propulsée sous les feux de la rampe internationale, devenant l'un des albums les plus vendus de 2023. Acclamé pour sa vulnérabilité et son intelligence émotionnelle, Phoenix a consolidé sa réputation de chanteuse talentueuse et de conteuse hors pair. Avec six prix Juno et 14 nominations à ce jour, elle est l'une des artistes musicales les plus célèbres du Canada.

MENER AVEC AUTHENTICITÉ ET COURAGE

Au-delà de ses réalisations musicales, Charlotte est une fervente défenseure de la sensibilisation à la santé mentale et de la positivité corporelle. En tant qu'ambassadrice de la Fondation de l'Hôpital de Montréal pour enfants, elle utilise sa notoriété pour soutenir le bien-être des générations futures et inspirer les autres à faire preuve de compassion et d'acceptation de soi.

TRACER SA PROPRE VOIE

L'ascension de Charlotte Cardin témoigne du pouvoir de l'authenticité. En choisissant systématiquement l'expression personnelle plutôt que la conformité, elle a inspiré ses admirateur trices et ses collègues artistes à assumer leur individualité et à dire leur vérité, des qualités qui correspondent profondément à la philosophie de L'Oréal Paris.

S'APPROPRIER LE PRÉSENT:

VIVRE PLEINEMENT L'INSTANT

À la croisée de la jeunesse, de l'expérience et de la créativité, Cardin redéfinit ce que signifie être un.e artiste moderne. Avec une voix assurée et une présence audacieuse, elle est une véritable force dans le monde de la musique, de la beauté et de la culture.

"C'est tout à fait naturel de rejoindre la famille L'Oréal Paris. Leurs valeurs d'estime de soi et d'authenticité résonnent profondément avec qui je suis - et ce que je défends." - Charlotte Cardin

"Charlotte incarne toutes les valeurs défendues par L'Oréal Paris: confiance, créativité et estime de soi sans craintes. Nous sommes ravis de l'accueillir au sein de la famille L'Oréal Paris." - Édouard Hottebart, Directeur général de L'Oréal Paris Canada

À PROPOS DE L'ORÉAL PARIS

L'Oréal Paris, marque de beauté numéro un au monde, s'engage à valoriser les femmes et les hommes en proposant des produits luxueux et innovants accessibles à tous. Reconnue mondialement pour son slogan emblématique Parce que je le vaux bien, L'Oréal Paris promeut l'individualité et l'estime de soi à travers des produits de pointe dans les domaines des cosmétiques, des soins de la peau, de la coloration capillaire, des soins capillaires et des soins pour hommes. Avec plus d'un siècle d'expérience dans le domaine de la beauté, la marque continue de célébrer la diversité des expressions de la beauté sous toutes ses formes.

