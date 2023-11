MONTRÉAL, le 21 nov. 2023 /CNW/ - Les femmes sont encore largement sous représentées dans les sciences, alors que nous avons plus que jamais besoin de leurs talents et de leurs points de vue pour apporter des solutions égalitaires aux grands défis sociaux, économiques et environnementaux auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui.

De g. à dr.: Yves-Gérard Méhou-Loko, Secrétaire général de la Commission canadienne pour l'UNESCO; Solenne Lafeytaud, Vice-Présidente Relations extérieures & Engagement, L’Oréal Canada; Marianne Falardeau-Côté; Arianne Godbout; Michelle Asbury; Lia Huo; et Sabrina Rondeau, Boursières 2023; Martine Lagacé, Co-présidente Fonds France Canada pour la Recherche; Prof. Alejandro Adem, Président, CRSNG; John Hepburn, Président, MITACS; et Michel Miraillet, Ambassadeur de France au Canada. (Groupe CNW/L'Oréal Canada Inc.)

C'est pourquoi, à l'occasion d'une cérémonie qui s'est tenue le 20 novembre 2023 à l'Ambassade de France à Ottawa en présence de Monsieur Michel Miraillet, Ambassadeur de France au Canada, cinq chercheuses canadiennes prometteuses ont été honorées et récompensées dans le cadre du programme L'Oréal-UNESCO Pour les Femmes et la Science, avec le soutien de la Commission canadienne pour l'UNESCO.

Ces cinq jeunes femmes ont ainsi rejoint la communauté scientifique internationale L'Oréal-UNESCO Pour les Femmes et la Science, composée de 4100 chercheures, dont sept ont obtenu un prix Nobel. Au cours de la cérémonie, la contribution extraordinaire des femmes dans le domaine des sciences a été célébrée parmi un public distingué, composé de représentants du monde scientifique, d'universitaires, de leaders d'opinion, de politiciens, de membres des autorités publiques et d'organisations promouvant l'égalité de genre et l'émancipation des femmes.

Cette cérémonie exceptionnelle était également l'occasion de célébrer les 20 ans du programme Pour les Femmes et la Science au Canada, aujourd'hui largement reconnu par les institutions et la communauté scientifique pour son impact en faveur de la reconnaissance et de la visibilité de l'excellence scientifique des chercheuses.

"L'Oréal Canada est très fière de célébrer la 20e édition des bourses Jeunes talents L'Oréal-UNESCO Pour les Femmes et la Science. Cette étape souligne l'engagement de L'Oréal Canada dans la reconnaissance et l'accélération des femmes dans le domaine des sciences. Au cours des 20 dernières années, L'Oréal Canada a attribué plus de 90 bourses à des femmes dans dans différentes provinces et territoires ", a déclaré An Verhulst-Santos, Présidente-directrice générale de L'Oréal Canada. "Je tiens à féliciter chaleureusement nos boursières de 2023. Ces femmes extraordinaires, qui incarnent l'innovation, font désormais partie de la communauté mondiale L'Oréal-UNESCO Pour les Femmes et la Science, et auront un impact profond sur le monde de la science."

LES BOURSIÈRES CANADIENNES 2023

Depuis 2003, L'Oréal Canada et la Commission canadienne pour l'UNESCO récompensent les jeunes chercheuses doctorantes et post-doctorantes et remettent 60 000 $ CAD en bourses de recherche chaque année.

Les bourses d'excellence en recherche L'Oréal-UNESCO 2023, d'une valeur de 20 000 $ chacune, sont attribuées pour soutenir des projets de recherche postdoctoraux majeurs entrepris par de jeunes Canadiennes à un moment charnière de leur carrière. Elles récompensent l'excellence et permettent aux meilleures scientifiques, sélectionnées par un comité d'experts, de poursuivre leurs recherches. Yves-Gérard Méhou-Loko, Secrétaire général de la Commission canadienne pour l'UNESCO, a eu le plaisir de les remettre à :

Dre. Michelle Asbury , Département de Physiologue et Pharmacologie, Université de Calgary , pour ses travaux cherchant à comprendre comment les différents composants du lait humain (tels que les nutriments, les composants bioactifs et les microbes) agissent ensemble pour améliorer la santé à court et à long terme des prématurés.

Département de Physiologue et Pharmacologie, Université de , pour ses travaux cherchant à comprendre comment les différents composants du lait humain (tels que les nutriments, les composants bioactifs et les microbes) agissent ensemble pour améliorer la santé à court et à long terme des prématurés. Dre. Marianne Falardeau-Côté, Institut de biologie intégrative et des systèmes & Chaire Littoral, Université Laval , pour ses travaux cherchant à mettre en lumière les liens entre les écosystèmes marins, les pêcheries, la sécurité alimentaire et la santé des Inuit dans le contexte du changement climatique, et visant à éclairer la prise de décision en matière de gestion de l'environnement et d'adaptation au changement climatique.

Un supplément de 10 000 $ du Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada (CRSNG) et du programme L'Oréal-UNESCO Pour les femmes et la science 2023 a été attribué par Prof. Alejandro Adem, Président du Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada, à une scientifique canadienne participant à un projet de recherche prometteur, à savoir:

Dre. Sabrina Rondeau , Département de biologie, Université d' Ottawa , pour ses travaux cherhcant à comprendre les conséquences considérables des activités humaines sur les pollinisateurs sauvages et trouver des solutions durables pour atténuer le déclin des abeilles au niveau mondial.

En collaboration avec le Fonds France Canada pour la Recherche (FFCR), deux bourses de 5 000 $ chacune pour encourager et développer les échanges scientifiques et universitaires entre la France et le Canada, dans tous les domaines de la connaissance, des sciences fondamentales aux sciences humaines et sociales, ont été remises par Martine Lagacé, Co-présidente FFCR. Les boursières L'Oréal Canada Fonds France Canada Pour la Recherche 2023 sont :

Ariane Godbout , Département d'histoire, Université du Québec à Montréal, pour ses recherches sur l'expérience de la citoyenneté des habitants de la ville de La Rochelle dans la première moitié du XVIIe siècle, c'est-à-dire dans la manière dont les citadins de l'époque ont pu s'impliquer dans la vie civique en dehors des institutions traditionnelles du pouvoir politique.

, Département d'histoire, Université du Québec à Montréal, pour ses recherches sur l'expérience de la citoyenneté des habitants de la ville de La Rochelle dans la première moitié du XVIIe siècle, c'est-à-dire dans la manière dont les citadins de l'époque ont pu s'impliquer dans la vie civique en dehors des institutions traditionnelles du pouvoir politique. Lia Huo , Département de chimie, Université de Toronto , pour se travaux d'étude d'un système d'administration d'hydrogel qui permettrait l'administration ciblée de protéines ou d'acides nucléiques dans l'œil afin de remédier à la dégénérescence des bâtonnets et des cônes. Cette recherche vise à mettre au point des mesures thérapeutiques contre la cécité qui résulte de nombreuses dystrophies rétiniennes.

Ces cinq boursières seront également invitées à participer au programme de mentorat de L'Oréal Canada Pour les filles et la science, en partenariat avec les écoles de l'UNESCO au Canada et Parlons sciences, où elles encourageront les vocations scientifiques des filles au niveau du secondaire, briseront les mythes sur les carrières scientifiques et, espérons-le, inspireront d'autres personnes à suivre leurs traces pour faire du monde un endroit meilleur et plus inclusif.

LE MONDE A BESOIN DE LA SCIENCE ET LA SCIENCE A BESOIN DES FEMMES

Depuis 1998, la Fondation L'Oréal et l'UNESCO œuvrent ensemble au niveau international à la promotion des femmes dans les sciences par le biais des prix internationaux Pour les Femmes et la Science et des programmes Jeunes Talents nationaux et régionaux, en valorisant l'excellence scientifique des chercheuses et en leur donnant les moyens de briser le plafond de verre. Ce partenariat visionnaire a permis d'inscrire la question de l'égalité des sexes dans le domaine scientifique à l'ordre du jour international en mettant en lumière le travail de nombreuses femmes scientifiques exceptionnelles, en accélérant l'accès des femmes au leadership dans le domaine scientifique et en inspirant la prochaine génération de chercheuses.

À propos de L'Oréal Canada

L'Oréal Canada est une filiale du Groupe L'Oréal, le leader mondial de la beauté, qui gère 40 marques de beauté emblématiques. L'Oréal Canada, qui fête ses 65 ans au Canada, comprend un siège social, une usine et un centre de distribution à Montréal et emploie plus de 1 450 personnes de 70 nationalités différentes. Les produits sont disponibles dans tous les canaux de distribution, y compris les salons de coiffure, les grands magasins, la grande distribution, les pharmacies, les médi-spas, le e-commerce et plus encore. L'engagement de L'Oréal Canada en faveur du développement durable est porté par le programme L'Oréal pour le Futur, qui suit des objectifs 2030 clairs en matière de climat, d'eau, de biodiversité et de ressources naturelles. La filiale soutient également activement les programmes de la Fondation L'Oréal tels que L'Oréal-UNESCO Pour les Femmes et la Science.

À propos de la Commission canadienne pour l'UNESCO

La Commission canadienne pour l'UNESCO (CCUNESCO) est le lien entre les Canadiennes et Canadiens et le travail essentiel de l'UNESCO - l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture. Par l'entremise de ses réseaux et partenaires, elle assure la promotion des valeurs, priorités et programmes de l'UNESCO au Canada et fait entendre la voix de spécialistes de la société civile à l'international. La CCUNESCO relève du Conseil des arts du Canada.

À propos du CRSNG

Principal organisme canadien de soutien à l'excellence en découverte et en innovation, le Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada (CRSNG) appuie les esprits visionnaires, curieux et novateurs qui aspirent à réaliser des percées scientifiques et techniques au bénéfice de notre pays. Il collabore avec les universités, les collèges, les entreprises, les administrations publiques et les organismes sans but lucratif pour éliminer les obstacles, créer des possibilités et attirer de nouveaux talents en recherche afin de permettre à la communauté scientifique du Canada d'exceller. Animé d'une volonté de repousser les frontières et les limites, le CRSNG donne les moyens aux chercheurs et chercheuses ainsi qu'aux ingénieurs et ingénieures canadiens de sortir des sentiers battus.

À propos du Fonds France-Canada pour la recherche (FFCR)

Le Fonds France-Canada pour la Recherche (FFCR) est un instrument phare de la coopération scientifique franco-canadienne, créé en 2000 par l'Ambassade de France au Canada et un consortium de 16 universités canadiennes. Au cours de ses 22 années d'existence, le FFCR a financé plus de 300 projets de recherche conjoints. Aujourd'hui, avec 21 universités membres, il continue à soutenir chaque année une vingtaine de nouveaux projets menés par des équipes françaises et canadiennes qui collaborent pour la première fois.

SOURCE L'Oréal Canada Inc.

Renseignements: Contact média L'Oréal Canada: Virginie Hotte-Dupuis, L'Oréal Canada, 514-287-4618 [email protected]