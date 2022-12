MONTRÉAL, le 11 déc. 2022 /CNW Telbec/ - Plus tôt aujourd'hui, Maya Colombani, directrice du développement durable et des droits de la personne de L'Oréal Canada, a participé à une table ronde sur la responsabilité des entreprises en matière de protection et de préservation de la biodiversité.

De gauche à droite : Domingo Peas Nampichkai, Leader autochtone Achuar et coordonnateur régional, initiative Amazon Sacred Headwaters, Maya Colombani, Directrice du développement durable et des droits de la personne, L’Oréal Canada, Atossa Soltani, Directeur Stratégie mondiale, initiative Amazon Sacred Headwaters, Dax Dasilva, Fondateur de Age of Union Alliance et militant écologiste (Groupe CNW/L'Oréal Canada Inc.)

« Nous sommes le leader mondial de la beauté, et ce titre vient avec son lot de responsabilités. Notre approche se décline en deux volets : d'abord au sein de notre entreprise, en réduisant notre impact tout en respectant les limites de notre planète, et ensuite, au-delà de notre entreprise, en relevant certains des défis les plus urgents par le biais de notre Fonds L'Oréal pour la Régénération de la Nature et grâce à nos marques engagées », déclare madame Colombani.

Au cours des dix dernières années, le Groupe L'Oréal a entrepris une transformation majeure pour réduire son impact environnemental sur l'ensemble de sa chaîne de valeur et s'est fixé des objectifs ambitieux et mesurables pour 2030 en matière de climat, d'eau, de biodiversité et de ressources naturelles. Voici quelques-uns de nos objectifs pour 2030 :

95 % des ingrédients de nos formules seront biosourcés, dérivés de minéraux abondants ou issus du développement de l'économie circulaire. L'Oréal veille également à s'approvisionner en ingrédients que la nature nous offre sans jamais lui nuire ;

100 % des ingrédients de nos formules et des matériaux d'emballage biosourcés seront traçables et issus de sources durables ;

Restaurer un million d'hectares d'écosystèmes dégradés, capturer de 15 à 20 millions de tonnes de CO2 et créer des centaines d'opportunités d'emploi par l'entremise du Fonds L'Oréal pour la Régénération de la Nature.

Par ailleurs, notre programme Solidarity Sourcing travaille avec les fournisseurs qui emploient des personnes issues de communautés en situation de vulnérabilité pour leur permettre de bénéficier d'un accès durable à l'emploi et d'un revenu équitable, et a aidé plus de 89 000 bénéficiaires dans 61 pays.

Chez L'Oréal Canada, préserver la beauté de notre planète, c'est aussi préserver sa biodiversité -- un levier d'innovation et de développement durable.

Partenariat canadien avec Re:wild

L'une des marques de cosmétique de luxe de L'Oréal, Yves Saint Laurent Beauté, a annoncé qu'elle renforçait son engagement envers la planète avec le lancement canadien de REWILD OUR EARTH. Ce programme, développé en partenariat avec Re:wild, une ONG au rayonnement international qui travaille avec 400 partenaires de conservation dans 84 pays pour protéger et restaurer la biodiversité, vise à protéger et à restaurer, d'ici à 2030, quelque 100 000 hectares de la surface du globe, surtout dans les endroits gravement menacés par les changements climatiques. Au Canada, ce programme sera axé sur les prairies de la région du sud de l'Okanagan -- une zone clé pour la conservation de la biodiversité -- en collaboration avec une ONG partenaire locale, The Nature Trust of British Columbia. Cette initiative s'inscrit dans la nouvelle plateforme de développement durable de la marque, connue sous le nom de « Change the Rules, Change the Future ». Cet engagement envers la Terre est au cœur de la marque YSL, inspirée par l'héritage de M. Saint Laurent, un amoureux de la nature.

« Ce partenariat avec Re:wild démontre à quel point il nous est important d'unir nos forces -- le secteur privé, les ONG, les communautés locales et les gouvernements -- pour promouvoir la biodiversité et provoquer le changement », conclut madame Colombani.

À propos du Fonds L'Oréal pour la Régénération de la Nature

Nous sommes conscients que réduire notre empreinte à travers notre chaîne de valeur n'est pas suffisant. Nous voulons contribuer à réparer les dommages déjà causés à notre planète et lutter contre la perte de biodiversité. C'est pourquoi nous avons lancé le Fonds L'Oréal pour la régénération de la nature, un fonds d'investissement à impact de 50 millions d'euros qui soutient des projets de régénération de terres dégradées, de protection des mangroves ainsi que de restauration d'habitats naturels terrestres et marins dégradés.

À propos de L'Oréal Canada

L'Oréal Canada est une filiale du Groupe L'Oréal, le leader mondial de la beauté, qui gère 40 marques de beauté emblématiques. Basée à Montréal depuis sa création en 1958, L'Oréal Canada se compose d'un siège social, d'une usine et d'un centre de distribution et emploie plus de 1 450 personnes de 70 nationalités différentes. Les produits sont disponibles dans tous les canaux de distribution, y compris les salons de coiffure, les grands magasins, la grande distribution, les pharmacies, les médi-spas, le commerce électronique et plus encore.

L'engagement de L'Oréal Canada en faveur de la croissance est généré par l'innovation durable et porté par l'ambition de L'Oréal pour l'avenir qui démontre le développement durable à travers la chaîne de valeur du Groupe. La filiale soutient aussi activement les programmes de la Fondation L'Oréal tels que L'Oréal-UNESCO Pour les Femmes et la Science et Beauty For a Better Life.

