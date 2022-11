MONTRÉAL, le 22 nov. 2022 /CNW Telbec/ - Lors d'une cérémonie qui s'est tenue le 21 novembre 2022 à l'Ambassade de France à Ottawa en présence de Monsieur Michel Miraillet, Ambassadeur de France au Canada et de Madame An Verhulst-Santos, Présidente-directrice générale de L'Oréal Canada, cinq jeunes chercheuses canadiennes prometteuses ont été honorées et récompensées dans le cadre du programme L'Oréal-UNESCO Pour les Femmes et la Science, avec le soutien de la Commission canadienne pour l'UNESCO.

Ces cinq jeunes femmes ont ainsi rejoint la communauté scientifique internationale L'Oréal-UNESCO Pour les Femmes et la Science, composée de 3900 chercheures, dont cinq ont obtenu le prix Nobel.

Au cours de la cérémonie, la contribution extraordinaire des femmes dans le domaine des sciences a été célébrée parmi un public distingué, composé de représentants du monde scientifique, d'universitaires, de leaders d'opinion, de politiciens, de membres des autorités publiques et d'organisations promouvant l'égalité de genre et l'émancipation des femmes.

L'événement, animé par la journaliste scientifique Véronique Morin, a débuté par un avant-propos de l'Ambassadeur Michel Miraillet et de la Présidente-Directrice Générale de L'Oréal Canada, An Verhulst-Santos, sur l'importance de la célébration de cette année pour rappeler au monde combien les femmes scientifiques et leurs travaux sont essentiels pour construire un avenir meilleur.

LES BOURSIÈRES CANADIENNES 2022

Depuis 2003, L'Oréal Canada et la Commission canadienne pour l'UNESCO récompensent les jeunes chercheuses doctorantes et post-doctorantes et remettent 60 000 $ CAD en bourses de recherche.

Les bourses d'excellence en recherche L'Oréal-UNESCO 2022, d'une valeur de 20 000 $ chacune, sont attribuées pour soutenir des projets de recherche postdoctoraux majeurs entrepris par de jeunes Canadiennes à un moment charnière de leur carrière. Elles récompensent l'excellence et permettent aux meilleures scientifiques, sélectionnées par un comité d'experts, de poursuivre leurs recherches. Roda Muse, Secrétaire générale de la Commission canadienne pour l'UNESCO, a eu le plaisir de les remettre à :

Dre. Lisa Dang , Institut de recherche sur les exoplanètes, Université de Montréal

Institut de recherche sur les exoplanètes, Université de Montréal Dre. Chelsea Matisz , Centre canadien des neurosciences comportementales, Université de Lethbridge

Un supplément de 10 000 $ du Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada (CRSNG) et du programme L'Oréal-UNESCO Pour les femmes et la science 2022 a été attribué par Dr. Marc Fortin, Vice-président, Direction des subventions de recherche et bourses du Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada, à une scientifique canadienne participant à un projet de recherche prometteur, à savoir :

Dre. Brittney Borowiek, Physiologie comparée, Université de Waterloo

En collaboration avec le Fonds France Canada pour la Recherche (FFCR), deux bourses de 5 000 $ chacune pour encourager et développer les échanges scientifiques et universitaires entre la France et le Canada, dans tous les domaines de la connaissance, des sciences fondamentales aux sciences humaines et sociales, ont été remises par Ruby Heap, Co-présidente FFCR. Les boursiers L'Oréal Canada Fonds France Canada Pour la Recherche 2022 sont :

Sarah DeGrace , Laboratoire de comorbidité de l'humeur, de l'anxiété et de la toxicomanie (MAAC), Université Dalhousie

, Laboratoire de comorbidité de l'humeur, de l'anxiété et de la toxicomanie (MAAC), Université Elizaveta Solomonova , Département de psychiatrie, Université McGill

Ces cinq boursières seront également invitées à participer au programme de mentorat de L'Oréal Canada Pour les filles et la science, en partenariat avec les écoles de l'UNESCO au Canada et Parlons sciences, où elles encourageront les vocations scientifiques des filles au niveau du secondaire, briseront les mythes sur les carrières scientifiques et, espérons-le, inspireront d'autres personnes à suivre leurs traces pour faire du monde un endroit meilleur et plus inclusif.

LE MONDE A BESOIN DE LA SCIENCE ET LA SCIENCE A BESOIN DES FEMMES

Le monde fait face à des défis sans précédent : le changement climatique, la raréfaction des ressources, les risques sanitaires et la pandémie de Covid-19 ne sont qu'une sélection des nombreuses autres menaces croissantes à l'échelle globale. Les femmes récompensées par le programme L'Oréal-UNESCO ont déjà démontré à quel point leur science pouvait être essentielle pour relever ces défis.

En célébrant ces chercheuses exceptionnelles, la Fondation L'Oréal et l'UNESCO se sont engagées pour récompenser et montrer leur soutien total aux femmes scientifiques dont le travail est si déterminant en ces temps incroyablement éprouvants. Ces femmes sont souvent victimes d'invisibilisation et de marginalisation, d'inégalités, de préjugés et d'obstacles systémiques. Leur présence à Paris cette semaine était l'occasion idéale de reconnaître leurs contributions significatives tout en rappelant au monde que le fossé entre les genres demeure.

