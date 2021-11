Ces cinq jeunes femmes ont ainsi rejoint la communauté scientifique internationale composée de 122 lauréates, dont trois ont obtenu le prix Nobel, et de plus de 3800 jeunes chercheuses qui, depuis 23 ans, ont bénéficié d'une reconnaissance accrue au sein de la communauté scientifique.

POUR LES FEMMES ET LA SCIENCE: UN ENGAGEMENT SUR PLUS DE 20 ANS

Partant de la conviction que le monde a besoin de la science et que la science a besoin des femmes, la Fondation L'Oréal et l'UNESCO s'engagent à promouvoir les femmes dans les sciences afin de les rendre plus visibles, de faire connaître leur talent et d'inspirer les carrières des générations futures. Selon le dernier rapport de l'UNESCO sur la science publié en juin, bien que le nombre de femmes dans les carrières scientifiques soit en augmentation, atteignant un peu plus de 33% des chercheurs (1) dans le monde, cette évolution est encore trop lente et le plafond de verre reste une réalité dans la recherche : en Europe, 86% des postes académiques supérieurs en science sont occupés par des hommes (2), et moins de 4% des prix Nobel en science ont été attribués à des femmes.

Chaque année, la Fondation L'Oréal et l'UNESCO célèbrent l'excellence scientifique de cinq éminentes chercheuses, chacune provenant d'une grande région du monde. Depuis la création du programme "Pour les femmes et la science" en 1998, 122 lauréates et plus de 3 800 jeunes scientifiques talentueuses, doctorantes et post-doctorantes, ont été soutenues et honorées dans plus de 110 pays.

(1) UNESCO (2021), UNESCO Science Report: the Race Against Time for Smarter Development. UNESCO Publishing, Paris 2 She Figures, 2018. C1 - Internal use (2) She Figures, 2018.

LES BOURSIÈRES CANADIENNES 2021

Depuis 2003, L'Oréal Canada et la Commission canadienne pour l'UNESCO récompensent les jeunes chercheuses doctorantes et post-doctorantes et remettent 60 000 $ CAD en bourses de recherche.

Les bourses d'excellence en recherche L'Oréal-UNESCO 2021, d'une valeur de 20 000 $ chacune, sont attribuées pour soutenir des projets de recherche postdoctoraux majeurs entrepris par de jeunes Canadiennes à un moment charnière de leur carrière. Elles récompensent l'excellence et permettent aux meilleures scientifiques, sélectionnées par un comité d'experts, de poursuivre leurs recherches. Madame Liette Vasseur, présidente de la Commission canadienne pour l'UNESCO, a eu le plaisir de les remettre à :

Dre. Marie-Laurence Lemay , Biologie des phages, Université de Montreal

Biologie des phages, Université de Dre. Alison McAfee , Biochimie et Biologie cellulaire moléculaire, Université de la Colombie-Britannique et l'Université de l'État de la Caroline du Nord

Un supplément de 10 000 $ du Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada (CRSNG) et du programme L'Oréal-UNESCO Pour les femmes et la science 2021 a été attribué par Dr. Marc Fortin, vice-président des partenariats de recherche du Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada, à une scientifique canadienne participant à un projet de recherche prometteur, à savoir :

Dre. Giulia Rossi , Sciences biologiques, Université de Toronto Scarborough

En collaboration avec le Fonds France Canada pour la Recherche (FCRF), deux bourses de 5 000 $ chacune pour encourager et développer les échanges scientifiques et universitaires entre la France et le Canada, dans tous les domaines de la connaissance, des sciences fondamentales aux sciences humaines et sociales, ont été remises par Kareen Rispal, Ambassadrice de France au Canada et Ruby Heap, Co-présidente FCRF. Les boursiers L'Oréal Canada Fonds France Canada Pour la Recherche 2021 sont :

Dre. Bénédicte Tremblay , Nutrition et Bioinformatiques, Université de Montréal et l'Institut de cardiologie de Montréal

, Nutrition et Bioinformatiques, Université de Montréal et l'Institut de cardiologie de Montréal Dre. Caroline Dubé, Institut de Biologie Intégratives et des Systèmes, Université Laval et l'Académie des Sciences de San Francisco

"Tout en faisant face à cette crise, nous devons réinventer le monde de demain. Nous n'avons jamais eu autant besoin de la science, une science efficace et inclusive, qui s'appuie sur tous les talents et tous les points de vue ", a déclaré An Verhulst-Santos, présidente et directrice générale de L'Oréal Canada, dans son discours de clôture. "La science est essentielle pour relever les défis auxquels le monde est confronté, et la diversité des genres mène à une meilleure science. Plus que jamais, le monde a besoin de la science et la science a besoin des femmes."

« Les femmes scientifiques devraient être célébrées chaque jour de l'année. Au cours de la pandémie, elles ont été de véritables guides, que ce soit en tant que responsables de la santé publique ou en tant que responsables de laboratoires qui développent des vaccins. Aujourd'hui, c'est avec grande fierté que nous célébrons cinq autres femmes scientifiques exceptionnelles : des scientifiques qui sont des modèles pour nous tous et pour l'avenir de l'excellence en recherche. » a pour sa part affirmé Liette Vasseur, présidente, Commission canadienne pour l'UNESCO

"Les deux dernières années ont démontré l'importance de la science dans notre vie quotidienne. La crise sanitaire a également renforcé l'importance vitale de la coopération entre pays de même sensibilité dans le domaine de la science pour le bénéfice de l'humanité entière" a déclaré Kareen Rispal, Ambassadeur de France au Canada. "Alors que certains régimes ont réfuté la réalité fondée sur les faits scientifiques et la science, il nous appartient à nous, Canada et France, qui partageons des valeurs morales et démocratiques, de protéger les scientifiques et la science et de faire connaître les bénéfices qu'ils apportent à l'humanité."

Ces cinq boursières seront également invitées à participer au programme de mentorat de L'Oréal Canada Pour les filles et la science, en partenariat avec le Réseau des écoles de l'UNESCO du Canada et Parlons sciences, où elles encourageront les vocations scientifiques des filles au niveau du secondaire, briseront les mythes sur les carrières scientifiques et, espérons-le, inspireront d'autres personnes à suivre leurs traces pour faire du monde un endroit meilleur et plus inclusif.

À propos de L'Oréal Canada

L'Oréal Canada est une filiale à part entière du Groupe L'Oréal, le numéro un mondial du marché des cosmétiques. La compagnie, dont le siège social est à Montréal, a atteint un chiffre d'affaires de 1,18 milliards de dollars en 2020 et compte plus de 1450 employés. L'entreprise comprend un portfolio de 36 marques couvrant tous les aspects de la beauté et est présente dans tous les circuits de distribution : le marché de la grande consommation, les grands magasins, les salons, les pharmacies et les boutiques de marque. L'Oréal Canada, dont les opérations sont carboneutres au Canada, soutient les programmes de la Fondation L'Oréal, soient L'Oréal-UNESCO Pour les femmes et la science, qui promeut l'avancement des femmes en science au Canada depuis 2003 et La Beauté pour une vie meilleure, un programme de réinsertion sociale en coiffure pour femmes immigrantes depuis 2017.

À propos de la Commission canadienne pour l'UNESCO

La Commission canadienne pour l'UNESCO sert de pont entre les Canadiens et le travail vital de l'UNESCO - l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture. En faisant la promotion des valeurs, des priorités et des programmes de l'UNESCO au Canada et en faisant entendre la voix des experts canadiens sur la scène internationale, la Commission contribue à un avenir pacifique, équitable et durable qui ne laisse personne de côté.

À propos du Fonds France-Canada pour la recherche (FFCR)

Le Fonds France-Canada pour la Recherche (FRC) est un instrument phare de la coopération scientifique franco-canadienne, créé en 2000 par l'Ambassade de France au Canada et un consortium de 16 universités canadiennes. Au cours de ses 19 années d'existence, le FCRF a financé plus de 300 projets de recherche conjoints. Aujourd'hui, avec 20 universités membres, il continue à soutenir chaque année une vingtaine de nouveaux projets menés par des équipes françaises et canadiennes qui collaborent pour la première fois.

À propos du CRSNG

Principal organisme canadien de soutien à l'excellence en découverte et en innovation, le Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada (CRSNG) appuie les esprits visionnaires, curieux et novateurs qui aspirent à réaliser des percées scientifiques et techniques au bénéfice de notre pays. Il collabore avec les universités, les collèges, les entreprises, les administrations publiques et les organismes sans but lucratif pour éliminer les obstacles, créer des possibilités et attirer de nouveaux talents en recherche afin de permettre à la communauté scientifique du Canada d'exceller. Animé d'une volonté de repousser les frontières et les limites, le CRSNG donne les moyens aux chercheurs et chercheuses ainsi qu'aux ingénieurs et ingénieures canadiens de sortir des sentiers battus.

SOURCE L'Oréal Canada Inc.

Renseignements: Contact média L'Oréal Canada: Virginie Hotte-Dupuis, L'Oréal Canada, 514-287-4618, [email protected]