L'Oréal Canada, ModiFace et Pharmaprix réinventent la beauté au moyen d'un service d'essai de maquillage virtuel propulsé par l'intelligence artificielle

Les clients pourront « essayer » virtuellement des produits Lancôme, Urban Decay, YSL Beauté, L'Oréal Paris, Maybelline NY et NYX Professional Makeup.

MONTRÉAL, le 21 oct. 2019 /CNW Telbec/ - En collaboration avec Pharmaprix, ModiFace, entité de réalité augmentée et d'intelligence artificielle récemment acquise par L'Oréal, lance un nouveau service d'essai numérique virtuel de produits de beauté pour les consommateurs en ligne au Canada. Ce nouveau service d'essai de maquillage virtuel permettra aux consommateurs d'essayer virtuellement différents produits de maquillage et de teintes dans le confort de leur maison.

Par l'entremise d'une connexion directe et sans heurts entre des plateformes, L'Oréal Canada, ModiFace et Pharmaprix offriront l'expérience propulsée par la réalité augmentée de marques mondiales de premier plan comme Maybelline, L'Oréal Paris, NYX Professional Makeup, Lancôme, Yves Saint Laurent et Urban Decay. Cette nouvelle technologie sera déployée le 21 octobre 2019, et sera disponible au Canada, à l'adresse https://beauty.shoppersdrugmart.ca//?lang=fr.

La technologie de ModiFace se distingue par ses résultats photo-réalistes et son calibrage de teinte automatique et propulsé par l'intelligence artificielle. La simulation à l'aide de réalité augmentée de chaque teinte se fait automatiquement, tirant parti d'une analyse d'information propulsée par l'intelligence artificielle fournie par des marques de maquillage, mais aussi d'images et de descriptions de produits disponibles sur des médias sociaux. Les consommateurs en ligne de produits de beauté de Pharmaprix auront la possibilité de faire des simulations d'essai de produits de beauté sur vidéo en direct, et de voir en détail leur visage et leurs traits faciaux. La technologie d'essai de maquillage virtuel enrichit considérablement l'expérience d'achat en ligne et réinvente l'expérience de beauté.

Robert Beredo, Chef de la direction digitale pour L'Oréal Canada, a déclaré : « Ce nouveau service exploite la puissance de l'intelligence artificielle et de la réalité augmentée pour offrir des expériences personnalisées et améliorer l'engagement des consommateurs dans les points de contact numériques. Cette démarche est importante pour faire découvrir des produits et des marques, tout en éliminant les frictions liées à l'expérience de magasinage d'une manière harmonieuse, attirante et ludique. Il est fondamental pour nous de gagner la confiance et l'attention des consommateurs. Ce nouveau service nous aide à créer des relations encore plus intimes avec nos clients. »

Parham Aarabi, chef de la direction de ModiFace, a affirmé : « Nous sommes ravis de collaborer avec Pharmaprix pour offrir ce service d'essai de maquillage virtuel aux utilisateurs de tout le Canada et contribuer à réinventer l'expérience de magasinage de produits de beauté. Grâce à un rendu colorimétrique précis, activé par notre technologie unique propulsée par l'intelligence artificielle, les clients peuvent facilement essayer des produits de maquillage sur le site Web de Pharmaprix et opter pour les teintes qui leur conviennent le mieux. »

Deon Alhadeff, vice-président, Marketing de Pharmaprix, a expliqué : « Nous cherchons toujours à améliorer l'expérience de magasinage pour les Canadiens, à la fois dans nos magasins et en ligne. Grâce à un travail d'équipe avec ModiFace et L'Oréal Canada visant à intégrer cette nouvelle technologie d'intelligence artificielle, nous pouvons permettre à nos clients d'essayer virtuellement une variété de produits de beauté. Nous savons à quel point il est important de pouvoir essayer en magasin des produits tels qu'un rouge à lèvres. Nous pouvons maintenant offrir une expérience semblable par l'intermédiaire de notre site Web pharmaprix.ca, le site du détaillant de produits de beauté le plus important au Canada. »

À propos de L'Oréal Canada

L'Oréal Canada est une filiale à part entière du Groupe L'Oréal, le numéro un mondial du marché des cosmétiques. La compagnie, dont le siège social est à Montréal, a atteint un chiffre d'affaires de 1,280 milliards de dollars en 2018 et compte plus de 1300 employés. L'entreprise comprend un portfolio de 36 marques couvrant tous les aspects de la beauté et est présent dans tous les circuits de distribution : le marché de la grande consommation, les grands magasins, les salons, les pharmacies et les boutiques de marque. L'Oréal Canada, dont les opérations sont carboneutres au Canada, soutient les programmes de la Fondation L'Oréal, soient L'Oréal-UNESCO Pour les femmes et la science, qui promeut l'avancement des femmes en science au Canada depuis 2003 et La Beauté pour une vie meilleure, un programme de réinsertion sociale en coiffure pour femmes immigrantes depuis 2017 et viens de lancer le programme de soutien Femmes en numérique en 2019.

À propos de Shoppers Drug Mart (Pharmaprix)

Shoppers Drug Mart (Pharmaprix) est l'un des noms les plus reconnus du commerce de détail canadien. La Société octroie des licences de pharmacies de détail offrant une gamme complète de services, exploitées sous la dénomination Shoppers Drug Mart (Pharmaprix au Québec). Près de 1 300 établissements Shoppers Drug Mart et Pharmaprix sont situés à des emplacements de choix dans chaque province et deux territoires, de sorte qu'ils comptent parmi les points de vente au détail les plus pratiques au Canada. La Société compte 47 pharmacies affiliées à des cliniques médicales exploitées sous la dénomination Shoppers Simply Pharmacy (Pharmaprix Simplement Santé au Québec); il s'agit d'établissements qu'elle exploite elle-même ou pour lesquelles elle a accordé des licences. Elle offre aussi des services de dermatologie esthétique à deux succursales autonomes appelées the Beauty Clinic. De plus, la Société agit à titre de propriétaire et d'exploitante de 43 établissements Wellwise by Shoppers Drug Mart et d'un site de vente en ligne Wellwise.ca, ce qui en fait le plus important détaillant canadien de produits et de services pour les soins de santé à domicile. En plus de son réseau de magasins de détail, la Société détient le Réseau de santé spécialisé Shoppers Drug Mart/Pharmaprix Inc., fournisseur de services de distribution de médicaments spécialisés, de services pharmaceutiques et de soutien complet aux patients, ainsi que MediSystem Inc., fournisseur de produits et de services pharmaceutiques aux établissements de longue durée. Shoppers Drug Mart (Pharmaprix) est une division opérationnelle indépendante de Les Compagnies Loblaw limitée.

