MONTRÉAL, le 15 mars 2021 /CNW Telbec/ - L'Oréal Canada, chef de file de l'industrie des cosmétiques au Canada et leader en beauté technologique, veut transformer l'avenir de la beauté en lançant un défi d'innovation ouverte. Avec ce défi, L'Oréal Canada cherche à collaborer avec des startups canadiennes innovantes pour révolutionner la beauté grâce à une technologie novatrice.

"Avec ce nouveau défi d'innovation ouverte, nous voulons co-créer l'avenir de la beauté et les nouvelles technologies seront essentielles pour définir l'expérience et les services de beauté de demain ", a déclaré Frank Kollmar, Président et chef de la direction de L'Oréal Canada. " La crise a accéléré la tendance vers un monde phygital sans faille pour les consommateurs, les détaillants et les marques. Nous voulons collaborer avec les talents créatifs et les entrepreneurs de demain qui mènent cette transformation passionnante de l'industrie de la beauté. "

« Les expériences engageantes pour les consommateurs sont la pierre angulaire de notre accélération numérique chez L'Oréal Canada. Il n'y a pas de meilleur endroit pour trouver des solutions innovantes et explorer de nouvelles technologies qu'au Canada, car il possède un écosystème de start-up unique, connecté et collaboratif, avec certains des meilleurs talents au monde.», a précisé Roberto Beredo, CDO de L'Oréal Canada.

L'Oréal Canada recherche des startups pour apporter des solutions innovantes dans trois domaines d'application spécifiques :

Accélération de commerce électronique Techno responsable Nouveaux canaux et modèles d'affaires

Les startups intéressées ont jusqu'au 16 avril pour déposer leur candidature.

L'Oréal Canada lance ce défi d'innovation en collaboration avec Bonjour Startup Montréal pour une deuxième collaboration en innovation ouverte.

Êtes-vous une startup intéressée? Apprenez-en plus sur les détails du programme sur le site du défi : https://lickst.at/fr-L-OrealCanada

À propos de L'Oréal Canada

L'Oréal Canada est une filiale à part entière du Groupe L'Oréal, le numéro un mondial du marché des cosmétiques. La compagnie, dont le siège social est à Montréal, a atteint un chiffre d'affaires de 1,18 milliards de dollars en 2020 et compte plus de 1450 employés. L'entreprise comprend un portfolio de 36 marques couvrant tous les aspects de la beauté et est présente dans tous les circuits de distribution : le marché de la grande consommation, les grands magasins, les salons, les pharmacies et les boutiques de marque. L'Oréal Canada, dont les opérations sont carboneutres au Canada, soutient les programmes de la Fondation L'Oréal, soient L'Oréal-UNESCO Pour les femmes et la science, qui promeut l'avancement des femmes en science au Canada depuis 2003 et La Beauté pour une vie meilleure, un programme de réinsertion sociale en coiffure pour femmes immigrantes depuis 2017.

À propose de Bonjour Startup Montréal

Bonjour Startup Montréal est un organisme à but non lucratif dont la mission est de faciliter la création, la croissance et le rayonnement des startups de Montréal pour positionner la métropole parmi les écosystèmes les plus dynamiques au monde. Il est soutenu par le ministère de l'Économie et de l'Innovation, la Ville de Montréal, Développement économique Canada, la Banque de développement du Canada et la Caisse de dépôt et placement du Québec. https://www.bonjourstartupmtl.ca

