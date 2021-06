En 2020 seulement, ce sont 1,25 million de commandes qui ont été préparées et expédiées depuis la centrale de distribution de L'Oréal Canada. Sur ce nombre, 815 000 provenaient du commerce électronique. Ces chiffres représentent une croissance de 90% en un an. Afin de répondre efficacement à cette demande et assurer une grande agilité face à cet essor, un agrandissement de ce site était nécessaire. PROGRÈS offre ainsi une capacité d'entreposage à haute densité, permettant à L'Oréal Canada d'atteindre ses ambitions prévues pour 2030.

PROGRÈS permet à L'Oréal Canada d'ajouter une capacité de stockage de 20 000 palettes sur une superficie de 95 000 pieds carrés, ce qui représente une densité d'entreposage 57% supérieure à ce que la filiale canadienne du Groupe L'Oréal avait jusqu'à présent.

« Cet agrandissement permet la modernisation de nos processus et de nos équipements afin de continuer à supporter la croissance de L'Oréal Canada, se préparer pour l'ajout de nouvelles marques et continuer l'excellence opérationnelle de notre volet digital, qui est le grand levier de croissance », a déclaré Monsieur Frank Kollmar, Président-directeur général de L'Oréal Canada pendant l'inauguration.

« Par cet important investissement, L'Oréal Canada confirme que le Québec et sa métropole demeurent une destination de choix pour les joueurs internationaux majeurs qui souhaitent s'ouvrir à de nouveaux marchés et profiter d'un écosystème en constante évolution. Notre équipe continuera de travailler à la mise en valeur des avantages d'investir ici à long terme, tout en étant aux côtés des filiales de sociétés étrangères afin qu'elles prospèrent et continuent d'investir en sol québécois », a souligné Hubert Bolduc, président d'Investissement Québec International.

« L'histoire du Groupe L'Oréal, qui a son siège social canadien à Montréal, est l'exemple concret d'une multinationale française qui a pris de solides racines ici et qui n'a jamais cessé d'innover dans ses activités et son savoir-faire. Montréal constitue aujourd'hui le point d'ancrage de L'Oréal pour desservir ses clients en Amérique du Nord et accélérer son virage numérique, tout en s'appuyant sur un bassin de talents qualifiés et un écosystème d'affaires diversifié », a déclaré Stéphane Paquet, président-directeur général, Montréal International.

"Saint-Laurent est fier d'accueillir le projet PROGRES de L'Oréal Canada sur son territoire! L'agrandissement et la modernisation des capacités de stockage de ce seul centre de distribution au Canada du leader mondial des cosmétiques permettra de répondre à l'essor du commerce en ligne encore accru par la pandémie. Après avoir fait preuve d'une extraordinaire résilience, les entreprises laurentiennes continuent d'innover pour une relance forte et durable!" a déclaré Monsieur Alan DeSousa, Maire de l'arrondissement de Saint-Laurent.

Finalement, la réalisation de ce projet a été rendue possible grâce à une collaboration avec diverses entreprises locales, notamment DIVCO, GLS - Gestion Luciano Salvatore, Structurak, Toromont et Civelec Consultants.

L'Oréal Canada est une filiale à part entière du Groupe L'Oréal, le numéro un mondial du marché des cosmétiques. La compagnie, dont le siège social est à Montréal, a atteint un chiffre d'affaires de 1,18 milliards de dollars en 2020 et compte plus de 1450 employés. L'entreprise comprend un portfolio de 36 marques couvrant tous les aspects de la beauté et est présente dans tous les circuits de distribution : le marché de la grande consommation, les grands magasins, les salons, les pharmacies et les boutiques de marque. L'Oréal Canada, dont les opérations sont carboneutres au Canada, soutient les programmes de la Fondation L'Oréal, soient L'Oréal-UNESCO Pour les femmes et la science, qui promeut l'avancement des femmes en science au Canada depuis 2003 et La Beauté pour une vie meilleure, un programme de réinsertion sociale en coiffure pour femmes immigrantes depuis 2017.

