Solenne Lafeytaud et Marie-Evelyne Francois se joignent au comité de direction

du leader canadien de l'industrie de la beauté.

MONTRÉAL, le 21 mars 2022 /CNW Telbec/ - Effectif dès à présent, L'Oréal Canada accueille deux nouvelles membres au sein de son comité de direction, Solenne Lafeytaud, vice-présidente et cheffe de la direction des relations extérieures et de l'engagement, et Marie-Evelyne Francois, cheffe de la direction de la diversité, de l'équité et de l'inclusion, a annoncé An Verhulst-Santos, présidente et cheffe de la direction.

Marie-Evelyne Francois, L'Oréal Canada (Groupe CNW/L'Oréal Canada Inc.) Solenne Lafeytaud, L'Oréal Canada (Groupe CNW/L'Oréal Canada Inc.)

Ces deux piliers, Relations extérieures & engagement et Diversité, équité & inclusion, sont très stratégiques pour le leader de l'industrie canadienne de la beauté. " Bâtir la confiance et protéger notre réputation est de la plus haute importance pour L'Oréal Canada, tout comme le respect des valeurs de diversité, d'équité et d'inclusion. Ces deux fonctions sont absolument stratégiques pour donner vie à notre raison d'être, créer la beauté qui fait avancer le monde", a déclaré An Verhulst-Santos.

Solenne Lafeytaud, vice-présidente, cheffe de la direction relations extérieures & engagement de L'Oréal Canada, sera membre du comité de direction de L'Oréal Canada. Elle rejoint L'Oréal avec plus de 20 ans d'expérience dans le domaine des communications, après avoir occupé plusieurs postes en marketing, ventes et ressources humaines. En 2005, elle a rejoint SAP où elle occupait dernièrement le poste de vice-présidente et responsable des communications d'entreprise, SAP Industries et Customer Advisory, sur une base mondiale. Passionnée, énergique, à l'écoute et dotée de grandes qualités relationnelles, elle élaborera les stratégies de communication et d'engagement des parties prenantes. " Je suis ravie de me joindre au chef de file de l'industrie de la beauté et de contribuer à en faire l'entreprise de beauté la plus fiable, la plus aimée et la plus admirée au Canada ", a déclaré Solenne Lafeytaud. Sa mission se concentrera sur la mise en place de relations externes solides ainsi que sur le renforcement de l'engagement des employés, stimulant ainsi la loyauté émotionnelle envers L'Oréal Canada, tant à l'externe qu'à l'interne.

Marie-Evelyne Francois, assumera quant à elle le rôle de Cheffe de la direction de la diversité, équité et inclusion pour L'Oréal Canada. Elle sera membre du comité de direction de L'Oréal Canada. Marie-Evelyne a eu une carrière riche et variée au sein de L'Oréal, puisqu'elle a rejoint le Groupe il y a 22 ans en tant que contrôleur financier. Elle a occupé différents postes au sein des opérations de L'Oréal, dans les usines, dans la chaîne d'approvisionnement de la fabrication et dans le centre de distribution, en tant que directrice de la logistique commerciale et, plus récemment, en tant que directrice de la chaîne d'approvisionnement de la division Cosmétique active. Elle a démontré des qualités de leadership transversal et une capacité à susciter le changement, avec une intelligence émotionnelle et une capacité à rallier les acteurs clés. Avec des convictions fortes, réfléchies et sincères, elle est impliquée dans les questions de diversité, d'équité et d'inclusion (DEI) depuis de nombreuses années déjà, jouant le rôle de cheffe au sein de l'un des piliers DEI de L'Oréal Canada et, avec ce nouveau rôle, elle poursuivra ainsi la mission de l'entreprise pour assurer plus de diversité, d'équité et d'inclusion pour tous. " Je suis honorée d'avoir l'occasion de contribuer à la mission de L'Oréal Canada qui consiste à favoriser des milieux de travail où toutes les personnes, quels que soient leur origine ethnique, leur milieu social, leur religion, leur sexe, leur âge ou leur handicap - visible ou invisible - se sentent accueillies et valorisées ", a déclaré Marie-Evelyne François.

À propos de L'Oréal Canada

L'Oréal Canada est une filiale à part entière du Groupe L'Oréal, le numéro un mondial du marché des cosmétiques. La compagnie, dont le siège social est à Montréal, a atteint un chiffre d'affaires de 1,38 milliards de dollars en 2021 et compte plus de 1450 employés. L'entreprise comprend un portfolio de 39 marques couvrant tous les aspects de la beauté et est présente dans tous les circuits de distribution : le marché de la grande consommation, les grands magasins, les salons, les pharmacies et les boutiques de marque. L'Oréal Canada, dont les opérations sont carboneutres au Canada, soutient les programmes de la Fondation L'Oréal, soient L'Oréal-UNESCO Pour les femmes et la science, qui promeut l'avancement des femmes en science au Canada depuis 2003 et La Beauté pour une vie meilleure, un programme de réinsertion sociale en coiffure pour femmes immigrantes depuis 2017.

