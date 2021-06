L'Ordre des pharmaciens du Québec salue le lancement de Médicament Québec

MONTRÉAL, le 17 juin 2021 /CNW Telbec/ - L'Ordre des pharmaciens du Québec réagit positivement à l'annonce du ministre des Finances et ministre de l'Économie et de l'Innovation, M. Eric Girard, et du ministre de la Santé et des Services sociaux, M. Christian Dubé, du versement d'une subvention de 13 millions de dollars à l'Université de Montréal pour appuyer le projet Médicament Québec.

Les ruptures d'approvisionnement en médicaments sont un enjeu majeur au Québec, mais également partout dans le monde, depuis maintenant plus d'une décennie. Ces ruptures occasionnent des impacts importants pour les patients et pour les professionnels de la santé, dont les pharmaciens, qui doivent trouver des alternatives de traitement.

Le fait que les matières premières utilisées dans la fabrication des médicaments proviennent souvent des mêmes sources d'approvisionnement explique en partie cette problématique. En 2012, l'Ordre des pharmaciens et ses partenaires lançaient d'ailleurs l'alerte à ce sujet dans un rapport de recommandations, toujours d'actualité.

« Augmenter notre autonomie dans la production de certains ingrédients actifs entrant dans la préparation de médicaments pourrait avoir un impact positif sur leur disponibilité, a souligné le président de l'Ordre, Bertrand Bolduc. La première recommandation de notre rapport de 2012 était de prévoir un plan d'action en matière de médicaments essentiels; l'enjeu demeure encore aujourd'hui. Afin de répondre aux besoins les plus importants, Médicament Québec devrait concentrer ses énergies dans un premier temps sur certains médicaments considérés comme essentiels et mettre en place des partenariats avec d'autres organisations préoccupées par les mêmes enjeux. Nous suivrons avec grand intérêt les prochaines étapes de déploiement de ce projet structurant. »

L'Ordre des pharmaciens du Québec a pour mission de veiller à la protection du public en encourageant les pratiques pharmaceutiques de qualité et en faisant la promotion de l'usage approprié des médicaments au sein de la société. Il regroupe près de 10 000 pharmaciens.

