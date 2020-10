L'Ordre des pharmaciens du Québec salue la création du programme d'études collégiales en techniques de pharmacie

MONTRÉAL, le 16 oct. 2020 /CNW Telbec/ - Le 16 octobre 2020 est une date qui apparaîtra dans les annales d'histoire de la pharmacie québécoise! C'est aujourd'hui que la ministre de l'Enseignement supérieur, Madame Danielle McCann, a annoncé officiellement la création du programme d'études collégiales en techniques de pharmacie. L'Ordre des pharmaciens du Québec se réjouit de cette annonce et tient à la saluer.

« La pharmacie a vécu une véritable révolution au cours des dernières années, rappelle le président de l'Ordre, Bertrand Bolduc. Depuis la création du programme menant au diplôme d'études professionnelles il y a plus de 30 ans, le rôle des pharmaciens s'est transformé. Les pharmaciens sont aujourd'hui les coachs du médicament : ils contribuent à choisir les meilleurs traitements et à vérifier l'atteinte des cibles thérapeutiques. Pour accomplir ce travail, ils doivent pouvoir déléguer plus de tâches techniques à du personnel formé. C'est l'objectif recherché par ce programme. ».

L'Ordre demandait depuis maintenant 20 ans la création d'un programme collégial en pharmacie. Au fil des décennies, de nombreuses démarches ont été réalisées, comme l'évoque un dossier publié à l'automne 2018 dans L'interaction, le magazine officiel de l'Ordre. En plus d'avoir réuni un comité composé des principaux acteurs de la pharmacie québécoise, des standards de pratique ont été publiés, contribuant ainsi à mieux cibler les besoins.

« Les premiers diplômés des dix cégeps du Québec seront attendus avec impatience en 2024, poursuit Bertrand Bolduc. Les techniciens seront présents tant dans les établissements de santé que dans les pharmacies communautaires et, à l'instar des assistants techniques déjà en poste, ils joueront un rôle de premier plan afin de contribuer à offrir des soins de qualité aux Québécois. »

L'Ordre des pharmaciens du Québec

L'Ordre des pharmaciens du Québec a pour mission de veiller à la protection du public en encourageant les pratiques pharmaceutiques de qualité et en faisant la promotion de l'usage approprié des médicaments au sein de la société. Il regroupe près de 10 000 pharmaciens.

