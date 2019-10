L'Ordre des pharmaciens du Québec remet le prix Innovation 2019 à M. Daniel J.G. Thirion

QUÉBEC, le 23 oct. 2019 /CNW Telbec/ - C'est dans le cadre du gala soulignant le 150e anniversaire de l'Ordre des pharmaciens du Québec, qui se tenait hier au Capitole de Québec, que le prix Innovation 2019 a été remis à M. Daniel J.G. Thirion. Ce prix reconnaît le travail réalisé pour améliorer l'usage des antibiotiques pour prévenir les infections postopératoires au Centre universitaire de santé McGill (CUSM).

Les résultats ont été surprenants; une diminution d'environ 50 % du taux d'infections postopératoires a été constatée. Combiné aux interventions en contrôle des infections, cela a notamment permis une réduction de la morbidité reliée à ces infections, une diminution des durées d'hospitalisation ainsi que des coûts engendrés par ces traitements.

Pharmacien au CUSM et professeur de clinique à l'Université de Montréal, Daniel J.G. Thirion est reconnu comme un leader dans le domaine de l'antibiogouvernance, tant au Québec qu'au Canada. Il était donc la personne toute désignée pour mener à bien ce projet. Pour ce faire, il s'est entouré d'une équipe de résidents en pharmacie pour collecter des données sur le terrain et les analyser. Cela lui a permis d'évaluer la qualité de la pratique et des interventions réalisées. Neuf spécialités chirurgicales ont été ciblées par cette approche. Il a également travaillé en étroite collaboration avec les infirmières en contrôle et prévention des infections.

Ce projet a été réalisé de concert avec le Dr Charles Frenette, directeur de prévention et contrôle des infections au CUSM. Un guide sur le choix des antibiotiques a été produit ainsi que des ordonnances préimprimées. Les infirmières en salle d'opération ont également documenté l'ensemble des antibiotiques administrés aux patients.

« Un autre impact observé dans le cadre du projet est la diminution de l'usage des antibiotiques, souligne Daniel J. G. Thirion. Une infection postopératoire en chirurgie cardiaque, si elle est profonde, peut entraîner l'usage d'antibiotique pendant des mois. En prévenant une infection, on diminue l'usage d'antibiotique et, par le fait même, l'émergence de résistance ». Une bonne nouvelle en termes de santé publique!

Le prix Innovation est remis à un membre de l'Ordre qui s'est distingué dans son milieu d'exercice par le développement de modèles de prestation de soins pharmaceutiques se caractérisant par leur aspect innovateur et leur effet sur le mieux-être de la population.

L'Ordre des pharmaciens du Québec a pour mission de veiller à la protection du public en encourageant les pratiques pharmaceutiques de qualité et en faisant la promotion de l'usage approprié des médicaments au sein de la société. Il regroupe plus de 9000 pharmaciens. Plus de 6700 d'entre eux exercent à titre de salarié ou de propriétaire dans près de 1900 pharmacies privées et plus de 1600 pratiquent au sein des établissements publics de santé du Québec. Plus de 800 pharmaciens œuvrent notamment à titre d'enseignant ou pour des organismes publics, associatifs ou communautaires.

