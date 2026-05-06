L'Ordre des pharmaciens du Québec recommande de retirer les boissons énergisantes des commerces liés aux pharmacies

MONTRÉAL, le 6 mai 2026 /CNW/ - L'Ordre des pharmaciens du Québec se joint au mouvement citoyen initié par la famille de Zachary Miron et recommande aux pharmacien(ne)s propriétaires et aux chaînes et bannières de retirer les boissons énergisantes des commerces adjacents aux pharmacies.

Une réflexion de cohérence à mener ensemble

La combinaison de psychostimulants et de boissons énergisantes caféinées présente des risques cardiovasculaires pouvant entraîner des conséquences graves, voire fatales. Sachant que 23,9 % des adolescents et que 15,8 % des adolescentes âgé(e)s de 12 à 17 ans se sont vu prescrire ces médicaments1, ce risque est particulièrement préoccupant. Vendre ces boissons dans des lieux adjacents à ceux où ces jeunes viennent chercher leur médication représente une incohérence que nous ne pouvons ignorer.

C'est dans cet esprit que l'Ordre des pharmaciens du Québec invite les pharmacien(ne)s propriétaires et leurs partenaires commerciaux à amorcer une réflexion et à envisager un geste concret : retirer les boissons énergisantes des commerces adjacents aux pharmacies.

Une décision qui protègerait mieux les jeunes

Nous sommes conscients que la réalité opérationnelle des pharmacies est plus nuancée qu'elle n'y paraît. Au Québec, une pharmacie appartient à un pharmacien ou une pharmacienne. Dans de nombreux cas, ce ou cette pharmacien(ne) exploite aussi le commerce adjacent. Or, l'offre de produits de ces espaces est généralement influencée par des ententes commerciales, des modalités d'approvisionnement et des obligations parfois liées à l'affiliation à une chaîne ou à une bannière.

C'est pourquoi notre appel s'adresse aux pharmacien(ne)s propriétaires, mais également à leurs partenaires du réseau, qui sont des acteurs clés pour faire évoluer, de façon concertée et cohérente, l'environnement lié à la pharmacie.

L'appui de la population à notre recommandation est clair : selon un sondage omnibus réalisé en 2021 par la firme Léger pour l'Association pour la santé publique du Québec, 72 % des Québécois(e)s sont en faveur d'interdire la vente de boissons énergisantes en pharmacie2.

« Les pharmaciens et pharmaciennes sont des intervenants au cœur de la santé de la population. Il nous appartient, ainsi qu'à nos partenaires du réseau, de faire en sorte que l'environnement dans lequel nos membres exercent soit davantage cohérent avec les valeurs que nous défendons ensemble. », souligne Jean-François Desgagné, président de l'Ordre des pharmaciens du Québec

Nos actions auprès de nos membres

Chaque prise de médicament comporte des risques. Les interactions sont nombreuses : certaines sont extrêmement rares, tandis que d'autres sont plus fréquentes. Les pharmacien(ne)s connaissent ces risques et sont en première ligne pour en informer les patient(e)s. Nous avons été en lien avec l'équipe de la ministre de la Santé, Sonia Bélanger, afin d'explorer des solutions à cet enjeu, notamment des mesures de sensibilisation.

Nous effectuerons un rappel afin que l'information soit bien vulgarisée, particulièrement auprès des jeunes qui se voient prescrire des psychostimulants. Un document d'information, actuellement en préparation par l'Ordre, sera également mis à la disposition des pharmacien(ne)s souhaitant le distribuer à leurs patient(e)s.

_____________________________ 1 IQVIA Canada. Traitements médicamenteux des troubles de santé mentale au Canada. Un rapport indépendant d'IQVIA sur les données d'utilisation des médicaments, 2020-2024. En ligne : https://www.iqvia.com/-/media/iqvia/pdfs/canada/publications/iqvia_2025-mental-health-report_fr.pdf 2 Rapport Léger présenté à l'Association pour la santé publique du Québec. Consommation et promotion des boissons énergisantes. Sondage auprès de la population québécoise, 16 juin 2021.

À propos de l'Ordre des pharmaciens du Québec

L'Ordre des pharmaciens du Québec a pour mission d'assurer la protection du public en veillant à la qualité et à l'intégrité de l'exercice de la pharmacie. Il regroupe l'ensemble des pharmacien(ne)s autorisés à exercer au Québec, que ce soit en pharmacie communautaire, en établissement de santé, dans l'industrie ou dans l'enseignement.



Renseignements :

Nancy Marando, conseillère principale, communications et affaires publiques,

Courriel : [email protected], Ligne média : 514-808-5556

SOURCE Ordre des pharmaciens du Québec