L'Ordre des pharmaciens du Québec nomme Patrick Boudreault comme nouveau directeur général

MONTRÉAL, le 31 mars 2025 /CNW/ - L'Ordre des pharmaciens du Québec est fier d'annoncer la nomination de M. Patrick Boudreault, pharmacien, au poste de directeur général de l'organisation. M. Boudreault succédera à Mme Manon Lambert, qui prendra sa retraite en juillet prochain après une carrière marquante à la tête de l'Ordre.

Un parcours d'excellence au service de la profession

Bien connu au sein de la communauté pharmaceutique et de l'Ordre qu'il a rejoint en 2016, Patrick Boudreault occupe actuellement le poste de directeur principal de la Direction de la qualité de l'exercice et des relations partenaires. Il dirige une équipe de 22 personnes chargée de l'inspection professionnelle, de la formation continue, du soutien professionnel et de la vigie.

Son parcours au sein de l'Ordre a débuté en 2015 comme administrateur élu au conseil d'administration, avant qu'il ne rejoigne l'équipe interne en 2016.

« Patrick Boudreault possède un profil académique et professionnel exceptionnel, combinant une expertise pharmaceutique, des compétences en gestion et une solide formation en droit. Nous avons reconnu en lui toutes les qualités requises pour assumer ce rôle d'importance avec succès et bâtir sur les bases solides de notre organisation », souligne Jean-François Desgagné, président de l'Ordre.

Une vision ancrée dans la protection du public

Au cours de sa carrière, Patrick Boudreault s'est démarqué par plusieurs réalisations significatives, notamment la planification et la coordination de projets ayant mené à l'élargissement des activités autorisées aux pharmacien(ne)s (projets de loi 31 et 67), par le déploiement d'une initiative ayant permis l'octroi du titre de coroner aux pharmacien(ne)s, ainsi que par l'optimisation de nombreux processus organisationnels.

Avant de rejoindre l'Ordre, Patrick Boudreault a occupé des postes de gestion au CHU de Québec-Université Laval, où il a notamment piloté divers projets d'envergure touchant le circuit des médicaments.

Son adhésion profonde aux valeurs de l'Ordre et à sa mission de protection du public a été un élément déterminant dans sa sélection pour ce poste. « À cet égard, Patrick partage la même approche que Manon Lambert qui a marqué l'organisation par son engagement et son leadership », précise M. Desgagné.

Une transition harmonieuse

Les prochaines semaines permettront d'assurer une transition harmonieuse puisque Patrick Boudreault entrera officiellement en fonction le 7 juillet 2025.

Cette nomination s'inscrit dans une perspective de continuité, tout en permettant à l'Ordre de poursuivre son évolution avec une approche renouvelée, à l'image de l'organisation qu'elle est appelée à devenir.

À propos de l'Ordre des pharmaciens du Québec

L'Ordre des pharmaciens du Québec a pour mission de veiller à la protection du public en encourageant les pratiques pharmaceutiques de qualité et en faisant la promotion de l'usage approprié des médicaments au sein de la société. Il regroupe plus de 10 000 pharmaciens et pharmaciennes.

Source :

Julie Villeneuve, Directrice principale, communications, relations membres et public

Ligne média : 514-808-5556 I [email protected]

SOURCE Ordre des pharmaciens du Québec