L'Ordre des pharmaciens du Québec décerne le prix Innovation 2024 à l'équipe du projet Magistrales standardisées au Québec (MSQ)

MONTRÉAL, le 14 juin 2024 /CNW/ - Lors du dernier arrêt de la Tournée régionale d'information et du cocktail de remise de prix chez Fabrik8, à Montréal, l'Ordre des pharmaciens du Québec a remis le prix Innovation 2024 à l'équipe responsable du projet Magistrales standardisées au Québec (MSQ).

C'est Denis Lebel, chef du Département de pharmacie du Centre hospitalier universitaire Sainte-Justine, qui a reçu le prix au nom de son équipe des mains du président de l'Ordre, Jean-François Desgagné.

Une première au Québec

Le projet MSQ a pour objectif de standardiser les préparations magistrales effectuées dans les pharmacies des établissements de santé et dans les pharmacies communautaires du Québec.

Les préparations magistrales sont un outil important de personnalisation du traitement lors de situations exceptionnelles et particulières pour lesquelles l'accès au médicament est impossible autrement. Elles sont des préparations ou des « recettes » faites manuellement dont le but est de produire une forme de médicament qui n'est pas disponible commercialement. On peut donc avoir un dosage requis pour un(e) patient(e) ou adapter la forme à ses besoins, comme comme un sirop préparé à partir des comprimés. Les préparations magistrales sont d'autant plus utiles en pédiatrie pour permettre l'administration d'une dose adéquate ou pour les enfants qui ne sont pas en mesure d'avaler une forme orale solide d'un médicament.

Toutefois, il existe des risques associés aux préparations magistrales; ce projet vise notamment à les réduire, et à faciliter le quotidien de l'ensemble des pharmaciens.

Les formules maîtresses standardisées sont diffusées dans le logiciel Rx Vigilance et sur une page Web du du CHU Sainte-Justine, les rendant accessibles tant aux pharmacies communautaires qu'en milieu hospitalier. Les impacts positifs sont nombreux; notons l'amélioration de la qualité des soins, l'amélioration de la gestion des risques et de la sécurité des patients et l'offre de formules maîtresses standardisées appuyées sur des données probantes et dont la qualité a été évaluée par des experts.

L'Ordre souligne dans ce projet les efforts concertés de pharmaciens provenant de différents milieux de pratique. En effet, le projet MSQ est coordonné par le Département de pharmacie du CHU Sainte-Justine et est réalisé en partenariat avec l'Association québécoise des pharmaciens propriétaires, l'Association des pharmaciens des établissements de santé du Québec, la Faculté de pharmacie de l'Université de Montréal et Vigilance Santé. Un comité stratégique et un comité d'experts ont été mis en place et totalisent près de 20 experts dans leur domaine.

Visionnez cette vidéo pour en connaitre davantage sur le projet innovateur MSQ.

Le prix Innovation est remis à un(e) membre de l'Ordre ou à un groupe de pharmaciens d'un même projet s'étant distingué par la prestation de soins pharmaceutiques de qualité, à caractère innovateur et ayant eu un impact sur le mieux-être de la population.

L'Ordre des pharmaciens du Québec

L'Ordre des pharmaciens du Québec a pour mission de veiller à la protection du public en encourageant les pratiques pharmaceutiques de qualité et en faisant la promotion de l'usage approprié des médicaments au sein de la société. Il regroupe plus de 10 000 pharmaciens et pharmaciennes.

