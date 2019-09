L'Ordre des ingénieurs du Québec dévoile une nouvelle identité visuelle et une nouvelle campagne publicitaire

MONTRÉAL, le 30 sept. 2019 /CNW Telbec/ - À l'aube de son 100e anniversaire, l'Ordre des ingénieurs du Québec déploie un tout nouveau logo et redore l'image de la profession en lançant une campagne de valorisation de la profession. Ces deux initiatives marquent le changement de culture effectué au sein de l'organisation depuis quelques années.

« La profession a connu des hauts et des bas au fil de la dernière décennie, et l'Ordre se devait d'améliorer la perception du grand public à l'égard de celle-ci et de ses membres. Après avoir surmonté des enjeux de gouvernance et retrouvé la stabilité, le renouvellement de l'identité visuelle et le déploiement de la campagne de valorisation de la profession nous permettent de souligner, avec fierté, le début des cent prochaines années pour l'Ordre », a déclaré la présidente Kathy Baig, ing., FIC, MBA.

La réalisation de l'identité visuelle et de la campagne est le fruit d'un travail collectif. Tout au long du processus, l'Ordre a travaillé avec des créatifs et a consulté des focus groups constitués de membres de l'Ordre et de personnes qui gravitent autour de la profession.

Un logo à l'image du dynamisme de la profession

Rares sont ceux qui connaissaient la signification du logo qui représentait l'Ordre depuis les trente dernières années, et peu d'ingénieurs s'y reconnaissaient. Compte tenu des défis numériques d'aujourd'hui, la refonte du logo était un exercice obligatoire. Simple, distinctif et intemporel, le nouveau logo de l'Ordre se veut représentatif de l'effervescence que connaît la profession, tout en mettant en évidence le titre professionnel.

Être ingénieur, c'est aussi « contribuer à faire le monde »!

Des milliers de femmes et d'hommes ingénieurs contribuent tous les jours à faire évoluer notre environnement. Entièrement financée par les membres et faisant l'objet d'une cotisation spéciale, la campagne publicitaire met en valeur les multiples facettes du génie. Elle révèle également comment les ingénieurs, grâce à leur savoir-faire et à leur travail en collaboration avec d'autres professionnels, innovent pour faire le monde.

100 ans de génie : ça se fête

Le 14 février 2020, l'Ordre soufflera sa centième bougie. Dès cet automne, il conviera tous les ingénieurs aux Soirées reconnaissance qui auront lieu dans différentes régions du Québec afin de commémorer 100 ans de génie québécois. Ces soirées seront notamment l'occasion de mettre en valeur les différents projets d'ingénierie qui ont marqué l'histoire et de souligner l'arrivée de nouveaux ingénieurs qui, à leur tour, façonneront la profession.

À propos de l'Ordre des ingénieurs du Québec

L'Ordre des ingénieurs du Québec aura 100 ans en 2020. Il regroupe quelque 65 000 professionnels du génie de toutes les disciplines, à l'exception du génie forestier. L'Ordre se veut une référence en matière de professionnalisme et d'excellence en génie, ainsi qu'un organisme rassembleur. Il a pour mission d'assurer la protection du public en agissant afin que les ingénieurs servent la société avec professionnalisme et intégrité, en conformité avec les lois, règlements et normes qui régissent la profession, dans l'intérêt du public. Pour plus d'information, consultez le site oiq.qc.ca.

Découvrez le nouveau logo de l'Ordre http://bit.ly/LogoING

Visionnez la campagne publicitaire http://bit.ly/contribuerafairelemonde

Visionnez la version anglaise http://bit.ly/makinganimpactontheworld

Renseignements: Olivier Meunier, Coordonnateur en affaires publiques, Ordre des ingénieurs du Québec, Tél. : 514 845-6141, poste 3253

