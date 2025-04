Urgence d'agir pour rattraper le déficit d'entretien des infrastructures publiques - L'Ordre des ingénieurs du Québec entame des consultations

MONTRÉAL, le 28 avril 2025 /CNW/ - Préoccupé par l'accroissement du déficit de maintien des infrastructures publiques et la multiplication des cas de déficiences d'infrastructures, l'Ordre des ingénieurs du Québec entreprend des consultations sur tout le territoire du Québec. Cette démarche vise à comprendre les réalités vécues dans les différentes régions et à discuter de solutions pour que la population bénéficie d'infrastructures adéquates et sécuritaires.

Le déficit de maintien des actifs (DMA) a explosé pour atteindre 40,2 G$ selon les plus récentes données du gouvernement du Québec. Et ce chiffre exclut les municipalités, pourtant responsables d'un important parc d'actifs.

La présidente de l'Ordre des ingénieurs du Québec, Sophie Larivière-Mantha, ing., MBA, ASC, explique que l'Ordre surveille avec intérêt l'évolution du DMA : « Un entretien déficient peut réduire la vie utile d'une infrastructure et poser un risque pour la population. On doit agir, et vite, pour renverser la vapeur. La pression des changements climatiques ajoute à la dégradation - déjà importante - des infrastructures et aux risques de défaillance. »

Tournée de consultation ce printemps

Dans le cadre de sa tournée, l'Ordre rassemblera, sur invitation, des participants des écosystèmes régionaux : des ingénieures et ingénieurs, d'autres experts, des gestionnaires et des représentants de l'industrie et des milieux gouvernementaux et associatifs. La tournée s'arrêtera dans les villes ci-dessous, et des rencontres virtuelles seront organisées pour joindre les acteurs des autres régions du Québec.

Rimouski : 29 avril

Saguenay : 6 mai

Québec : 8 mai

Rouyn-Noranda : 13 mai

Montréal : 26 mai

À propos de l'Ordre des ingénieurs du Québec

L'Ordre des ingénieurs du Québec a eu 100 ans en 2020. Il regroupe quelque 72 000 membres et personnes candidates à la profession. Il a pour mission d'encadrer l'exercice de l'ingénierie et de soutenir le développement de la profession afin d'assurer la protection du public. L'Ordre est devenu le premier ordre professionnel carboneutre en 2022.

Pour plus d'information, consultez le site oiq.qc.ca.

