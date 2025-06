Soirée de l'excellence en génie - L'Ordre des ingénieurs du Québec honore 25 ingénieurs et ingénieures d'exception

MONTRÉAL, le 5 juin 2025 /CNW/ - Plus de 200 personnes ont participé à l'édition 2025 de la Soirée de l'excellence en génie, qui se déroulait le 4 juin dernier au Théâtre St-James, à Montréal. Organisé par l'Ordre des ingénieurs du Québec, l'événement célèbre les réalisations exceptionnelles d'ingénieures et d'ingénieurs qui font rayonner la profession.

En tout, 22 membres et trois projets ont été couronnés des prix de l'Ordre. Nous avons également souligné la carrière de trois figures exceptionnelles de la profession qui ont reçu le titre de « Fellow » d'Ingénieurs Canada. La soirée, animée par Katherine-Lune Rollet, s'est déroulée sous le thème « Un héritage nouveau ».

« La Soirée d'excellence en génie est un hommage à l'ingéniosité, à la passion et à la rigueur des ingénieures et des ingénieurs du Québec. Chaque réalisation mise à l'honneur incarne la capacité de notre profession à repousser les limites, à transformer les idées en innovations concrètes et à nous inspirer collectivement. Ces accomplissements témoignent de l'audace dont le génie québécois est capable et de la détermination des membres de la profession à repousser les limites du possible », soutient Sophie Larivière-Mantha, ing., MBA, ASC, présidente de l'Ordre.

GRAND PRIX D'EXCELLENCE PROFESSIONNELLE

Isabelle Tremblay, ing., remporte la plus haute distinction de l'Ordre

L'ingénieure Isabelle Tremblay travaille en exploration spatiale depuis plus de 25 ans. À titre de directrice exécutive à l'Agence spatiale canadienne, elle a contribué à des projets d'envergures comme la Mission Phoenix sur Mars et le télescope spatial James Webb. Elle pilote actuellement la Mission GardeFeu qui vise à détecter en temps réel des feux de forêt au Canada. Elle a également siégé à plusieurs conseils et comités, notamment ceux de l'Ordre et du Centre des sciences de Montréal.

PRIX DE LA PRÉSIDENCE POUR IMPLICATION EXCEPTIONNELLE À L'ORDRE

Viviane Yargeau, ing., professeure et doyenne de la Faculté de génie | Université McGill

L'ingénieure Viviane Yargeau, professeure et doyenne de la Faculté de génie de l'Université McGill, s'implique depuis plus de 12 ans au sein du Comité d'admission à l'exercice de l'Ordre. Elle a joué un rôle déterminant dans la révision des pratiques d'admission des professionnels formés à l'étranger. Son engagement a permis de renforcer leur accès à la profession grâce à des approches à la fois rigoureuses et inclusives, positionnant l'Ordre comme un leader en matière d'intégration des personnes diplômées à l'international.

REMISE DE 10 PRIX « HONORIS GENIUS » Créée en 2020 à l'occasion du 100e anniversaire de l'Ordre, la distinction Honoris Genius reconnaît l'idéal de l'excellence et la contribution à la profession d'ingénieur.

ENGAGEMENT SOCIAL

Stéphane Michaud, ing., vice-président | Croix-Rouge canadienne

Stéphane Michaud est ingénieur civil de formation. Depuis plus de 20 ans, il met son expertise au service de la gestion des catastrophes au sein de la Croix-Rouge. Après avoir occupé divers postes au sein de l'organisme, il en est aujourd'hui le vice-président. Il a dirigé d'importantes interventions humanitaires, notamment en Haïti, en Afrique de l'Ouest et en Ukraine, où il a coordonné l'aide destinée à des millions de personnes déplacées. Très engagé en matière d'éthique humanitaire, il transmet également son savoir-faire aux nouvelles générations comme enseignant et mentor.

ENTREPRENEURIAT

Joaquim Frazão, ing., directeur de la recherche | QuakeTek inc.

L'ingénieur Joaquim Frazão a cofondé Mech-tronix Systems en 1988, une entreprise spécialisée dans les simulateurs de vol haute-fidélité. Après l'acquisition de Mech-tronix Systems par Textron, il a fondé, avec ses fils, Quake-Tek, une entreprise qui se consacre au développement de freins sismiques pour protéger les infrastructures. Grâce à ses solutions innovantes et performantes, Quake-Tek s'est déployée à l'international et contribue à renforcer la sécurité des bâtiments exposés aux séismes.

MENTORAT

Marie-Claude Côté, ing., vice-présidente, développement et ingénierie | Institut national d'optique

Ingénieure depuis 30 ans, Marie-Claude Côté est diplômée en génie mécanique de l'Université Laval et occupe aujourd'hui le poste de vice-présidente, développement et ingénierie à l'Institut national d'optique. Tout au long de sa carrière, elle a fait du mentorat une priorité en accompagnant la relève avec engagement et bienveillance. Reconnue pour son écoute et son leadership mobilisateur, elle a su valoriser le rôle des ingénieures et des ingénieurs et instaurer une culture de collaboration et de développement durable au sein des organisations où elle a travaillé.

PROGRESSION DES FEMMES DANS LA PROFESSION

Deux récipiendaires :

Louise Millette, ing., professeure associée | Polytechnique Montréal

L'ingénieure Louise Millette est professeure associée au département des génies civil, géologique et des mines de Polytechnique Montréal. Première femme à avoir dirigé un département à Polytechnique, elle a intégré le développement durable dans les formations et les activités de l'établissement. Auparavant chez Bell Canada, elle a piloté d'importants projets en gestion environnementale. Tout au long de sa carrière, elle a contribué à faire avancer la place des femmes en génie en misant sur la diversité et l'inclusion dans ses équipes et ses projets.

Nathalie Roy, ing., doyenne | Faculté de génie | Université de Sherbrooke

L'ingénieure Nathalie Roy est professeure à la Faculté de génie de l'Université de Sherbrooke depuis 2009 et vice-doyenne à la formation et à l'EDI depuis 2020. Reconnue pour ses travaux en dynamique des structures, elle participe à des projets internationaux en développement durable. Dans un souci d'équité professionnelle, elle a créé le Grand Concours Claire-Deschênes pour appuyer l'embauche de femmes professeures et a révisé le processus de dotation dans le but de favoriser l'équité et la diversité.

RECHERCHE OU ENSEIGNEMENT DU GÉNIE

Pooneh Maghoul, ing., professeure titulaire | Polytechnique Montréal

L'ingénieure Pooneh Maghoul, professeure-chercheuse au Département de génie civil de Polytechnique Montréal, relève des défis liés à l'énergie et à l'environnement grâce à son expertise de la poromécanique multiéchelle et des matériaux complexes. Elle conçoit des solutions pour bâtir des infrastructures durables et résilientes dans le contexte des changements climatiques et des géorisques, en particulier dans les régions nordiques. Elle contribue également à des projets d'exploration et d'exploitation spatiales dans des environnements extrêmes, comme la Lune.

RELÈVE - RECHERCHE ET ENSEIGNEMENT DU GÉNIE

Quentin Cappart, ing., professeur agrégé | Polytechnique Montréal

L'ingénieur Quentin Cappart est professeur agrégé en génie informatique et génie logiciel à Polytechnique Montréal depuis 2020. Spécialiste en intelligence artificielle et en optimisation combinatoire, il applique ses recherches à des enjeux industriels tels que la maintenance des réseaux électriques. Il dirige le groupe de recherche CORAIL, qui explore l'intégration de l'apprentissage automatique dans des méthodes de résolution de problèmes complexes.

RELÈVE - PRATIQUE GÉNÉRALE OU PRIVÉE

Yan Sylvestre, ing., directeur principal - Ingénierie des matériaux et associé | Groupe ABS inc.

L'ingénieur Yan Sylvestre est directeur principal en ingénierie des matériaux chez Groupe ABS, où il met à profit son expertise depuis 15 ans. Diplômé en génie de la construction de l'ÉTS, il a participé à des projets majeurs comme des ponts et des postes hydroélectriques. Aujourd'hui à la tête d'une équipe de près de 300 professionnels et stagiaires, il enseigne également au Cégep André-Laurendeau. Reconnu pour son leadership, il s'implique activement dans la formation des jeunes ingénieures et ingénieurs et contribue à différentes initiatives sociales et environnementales.

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Projet : Centre de biométhanisation de l'agglomération de Québec | Ville de Québec

Équipe de projet : Carl Desharnais, ing., | André Tremblay, ing., | Louis-Dominique Pampalon, ing., | Hugo Drolet, ing., | Steve Boivin, ing.

Ce projet de la Ville de Québec transforme les matières organiques comme les déchets alimentaires et les boues d'épuration en biogaz et en digestat. Grâce à une technologie de pointe, il contribue à réduire l'émission de gaz à effet de serre et à produire des ressources valorisables. Ce centre incarne une gestion plus écologique des déchets et s'inscrit pleinement dans une démarche de transition vers une économie circulaire durable.

INNOVATION TECHNOLOGIQUE

Projet : Fils supraconducteurs hautement résilients

Équipe de projet : Christian Lacroix, ing., | Conducteurs Boréal inc. | Frédéric Sirois, ing., | Polytechnique Montréal

Le projet Fils supraconducteurs hautement résilients a permis de développer une technologie de couches minces qui renforce la robustesse des fils supraconducteurs à haute température. Capables de transporter de fortes densités de courant sans perte d'énergie, ces fils représentent une innovation brevetée à l'international. Ils ouvrent la voie à des applications de pointe dans des domaines comme l'imagerie médicale, l'aéronautique électrique ou encore la fusion nucléaire. Le transfert de cette technologie vers l'industrie est assuré par l'entreprise Conducteurs Boréal.

PROJET D'INGÉNIERIE

Projet : Sivumut - Phase II - Mine Anuri | Glencore Canada

Équipe de projet : Jean-François Verret, ing., | Martin Verreault, ing., | Martin Lamothe, ing., | Rachid Halabi, ing., | Winnie Chun Yin Shaw, ing.

L'inauguration de la mine Anuri marque une étape clé du projet Sivumut de Glencore qui vise à prolonger les opérations de la mine Raglan de 20 ans. Réalisé sur plus de 10 ans, ce projet a été mené dans le respect des budgets et des échéanciers, tout en obtenant un excellent bilan en matière de santé et de sécurité. Ce projet constitue une étape importante pour ses 1 400 employés, les partenaires inuit et les partenaires commerciaux, ce qui a permis de pérenniser les activités de la mine et dans la région.

LES FELLOWS D'INGÉNIEURS CANADA

Le titre de Fellow vise à honorer des personnes qui ont fait une contribution remarquable à la profession d'ingénieur par leur action au sein d'Ingénieurs Canada ou d'organismes provinciaux, comme l'Ordre des ingénieurs du Québec.

Éric Germain, ing., FIC

L'ingénieur Éric Germain est membre de l'Ordre depuis 1993. Il a siégé au Comité des technologies de l'information de 2006 à 2011, et siège au Conseil de discipline depuis 2007 où il a contribué à l'analyse de plus de 40 dossiers. Son travail témoigne d'un jugement sûr, d'une rigueur exemplaire et d'un profond engagement envers la déontologie et la protection du public.

François Deslauriers, ing., FIC

L'ingénieur François Deslauriers, diplômé de Polytechnique Montréal en 1977, a mené une carrière en génie des structures, notamment chez SDK, tout en enseignant pendant 31 ans à l'Université de Montréal. Depuis 2016, il siège au Comité d'inspection professionnelle, où il contribue à l'analyse des dossiers, mais aussi à la formulation de recommandations visant l'amélioration des pratiques dans le respect des normes et de l'éthique.

Laurent B. Mondou, ing., FIC

L'ingénieur retraité Laurent B. Mondou est membre de l'Ordre depuis 1963 et s'y est engagé tout au long de sa carrière. Il a été membre du Comité d'inspection professionnelle, inspecteur et responsable du placement des ingénieurs en PME. Pendant 18 ans, il a siégé au Conseil de discipline, où il a participé à l'analyse de plus de 40 dossiers disciplinaires. Son engagement constant envers l'Ordre témoigne d'un dévouement remarquable à la profession et à la protection du public.

