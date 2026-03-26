L'Ordre des ingénieurs du Québec dévoile les finalistes de ses Prix 2026

MONTRÉAL, le 26 mars 2026 /CNW/ - L'Ordre des ingénieurs du Québec dévoile les finalistes des Prix de l'Ordre pour l'année 2026, répartis au sein de douze catégories. Ces prix visent à reconnaître l'excellence du génie québécois et à valoriser des ingénieures et ingénieurs qui se distinguent par leur implication, leurs réalisations et la qualité de leur pratique.

Sous le thème « Au cœur du génie collectif », cette soirée célébrera le génie comme discipline collective. La collaboration, le partage des connaissances et le dialogue, qui sont derrière chaque projet, seront au cœur des célébrations. Les prix seront remis le 10 juin prochain, à l'espace Le 9e du Centre Eaton, à Montréal.

Grand prix d'excellence en génie

Plus haute distinction en génie au Québec, ce prix vise à souligner la carrière exceptionnelle d'une ingénieure ou d'un ingénieur sur la base des valeurs de la profession et en prenant en considération à la fois les réalisations et le professionnalisme de la personne lauréate.

Les finalistes pour le Grand prix d'excellence professionnelle sont :

Luc Gagnon, ing., Dirigeant principal des technologies, Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada, Gouvernement du Canada

Jean Habimana, ing., Directeur mondial -- tunnels, Hatch

Guy Mailhot, ing., Ingénieur en chef, Les Ponts Jacques-Cartier et Champlain inc.

Prix de la présidence pour implication exceptionnelle à l'Ordre

Pour sa part, ce prix souligne la participation exemplaire d'une ingénieure ou d'un ingénieur aux activités de l'Ordre ainsi que sa contribution au progrès et à la mise en valeur de l'organisation, de ses activités et de ses projets.

Les finalistes pour le Prix de la présidence pour implication exceptionnelle à l'Ordre sont :

Maurice Arnault, ing., Directeur de projet, Progima

Sophie Gingras, ing., Spécialiste technique, Commission canadienne de sûreté nucléaire

Prix Honoris Genius

Finalement, ce sera l'occasion de remettre les prix « Honoris Genius ». Ces distinctions mettent de l'avant des membres de l'Ordre qui s'illustrent dans leur milieu, dans les catégories suivantes :

Développement durable

Engagement social

Entrepreneuriat

Innovation technologique

Mentorat

Progression des femmes dans la profession

Projet d'ingénierie

Recherche ou enseignement du génie

Relève en pratique générale ou privée

Relève en recherche et enseignement du génie

Ce sera la seconde année que des prix sont décernés à la relève en génie, démontrant l'importance que l'Ordre accorde à celles et ceux qui représentent l'avenir de la profession.

Les finalistes pour le prix Honoris Genius Relève en pratique générale et privée sont :

Ghina Hassan, ing., Cheffe senior -- Technologies manufacturières, Jubilant Radiopharma

Élisabeth Adidja Ntsama Owana, ing., Spécialiste de simulation, CAE inc.

Llyas Tafiti, ing., Directeur, BIMaccess Canada

Les finalistes pour le prix Honoris Genius Relève en recherche et enseignement sont :

Atieh Delavari, CPI, Chercheuse, Centre de recherche d'Hydro Québec, Professeure associée, Université Laval

Majid Mehrjoo, CPI, Titulaire d'un doctorat en génie de la construction- assistant de recherche, École de technologie supérieure

Mohamad Nassar, ing., Chef d'équipe -- Ponts et ouvrages d'art, gbi

Une liste complète des finalistes est disponible sur le site internet de l'Ordre.

À propos de l'Ordre des ingénieurs du Québec

L'Ordre des ingénieurs du Québec regroupe quelque 77 000 membres et personnes candidates à la profession. Il a pour mission d'encadrer l'exercice de l'ingénierie et de soutenir le développement de la profession afin d'assurer la protection du public. L'Ordre est devenu le premier ordre professionnel carboneutre en 2022.

Pour plus d'information, consultez le site oiq.qc.ca.

SOURCE Ordre des ingénieurs du Québec

Source : Hadrien Chénier-Marais, Conseiller en affaires publiques, Ordre des ingénieurs du Québec, 514-441-3697