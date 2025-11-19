L'ORDRE DES CRHA RENOUVELLE SA CONFIANCE ENVERS SOQUIJ POUR RENFORCER LA QUALITÉ DE L'INFORMATION JURIDIQUE AU SEIN DU CARREFOUR RH

MONTRÉAL, le 19 nov. 2025 /CNW/ - L'Ordre des conseillers en ressources humaines agréés (CRHA | CRIA) et la Société québécoise d'information juridique (SOQUIJ) sont heureux d'annoncer la conclusion d'un partenariat stratégique de trois ans visant à maintenir la richesse du contenu disponible sur Carrefour RH, la plateforme numérique de référence en matière de gestion des ressources humaines au Québec.

Ce partenariat poursuit un objectif clair : continuer d'offrir aux CRHA | CRIA, aux gestionnaires et aux organisations du Québec une information juridique rigoureuse, accessible et adaptée à leur réalité de travail.

Une alliance entre deux organisations crédibles et engagées envers la qualité

SOQUIJ occupe une place essentielle dans l'écosystème juridique québécois depuis de nombreuses années. Sa mission est de promouvoir la recherche, le traitement et la diffusion de l'information juridique, afin d'en améliorer la qualité et l'accessibilité au profit de toute la collectivité. SOQUIJ est reconnue pour son expertise jurisprudentielle, sa neutralité institutionnelle et la fiabilité de ses analyses.

De son côté et en vertu de sa mission de protection du public, l'Ordre s'assure que les pratiques de gestion des ressources humaines répondent à des normes exigeantes en matière d'éthique, de compétence et de professionnalisme. Le Carrefour RH - sa plateforme de veille, d'outils RH et de formation, constitue un pilier pour toutes les organisations souhaitant faire évoluer leurs pratiques RH.

Mutualisant leurs forces depuis 2021, l'Ordre et SOQUIJ portent à un niveau supérieur la qualité du contenu mis à la disposition de milliers de CRHA | CRIA et de gestionnaires.

Une valeur ajoutée concrète pour les utilisateurs du Carrefour RH

Grâce à cette collaboration, la section « Jurisprudence » du Carrefour RH continuera d'être un point d'accès aux décisions juridiques pertinentes en matière de travail, d'emploi et de relation d'affaires entre les employeurs et leurs effectifs.

Concrètement le partenariat, permettra :

De faire connaître quotidiennement une sélection des décisions juridiques les plus pertinentes;

D'offrir du matériel éditorial spécialisé, sélectionné et produit selon les normes rigoureuses de SOQUIJ;

De publier des contenus exclusifs diffusés dans les différentes plateformes éditoriales de l'Ordre, dont la Revue RH, l'infolettre Vigie Carrefour RH, Vigie RT, ainsi que la Vitrine virtuelle dédiée à SOQUIJ au sein du site Carrefour RH.

En outre, cette alliance contribuera à répondre aux attentes exprimées par les utilisateurs du Carrefour RH : accéder à une information fiable, pratique, et livrée au bon moment, afin de prendre des décisions éclairées dans un environnement juridique et organisationnel qui bouge constamment.

En poursuivant leur collaboration, l'Ordre et SOQUIJ renforcent un ensemble de ressources indispensables pour toute organisation souhaitant naviguer avec assurance dans l'océan des défis juridiques et humains du milieu du travail.

À propos de l'Ordre

Regroupant 12 000 professionnelles et professionnels agréés, l'Ordre des conseillers en ressources humaines agréés est la référence en matière de pratiques de gestion des RH. Il assure la protection du public et contribue à l'avancement des CRHA | CRIA. Par ses interventions publiques, il exerce un rôle majeur d'influence dans le monde du travail au Québec. L'Ordre participe ainsi activement au maintien de l'équilibre entre la réussite des organisations et le bien-être de la main-d'œuvre. Pour en savoir plus, visitez ordrecrha.org

SOURCE Ordre des conseillers en ressources humaines agréés

Renseignements: Patrick Leblanc, Conseiller, Affaires publiques, Ordre des conseillers en ressources humaines agréés, Cell. : 514-571-6400, [email protected]