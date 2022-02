L'Ordre des CPA remet le prix Hommage et accueille 14 nouveaux Fellows

MONTRÉAL, le 28 févr. 2022 /CNW/ - L'Ordre des CPA du Québec a dévoilé le nom des 14 comptables professionnels agréés (CPA) qui reçoivent cette année le prestigieux titre de Fellow (FCPA). Ces femmes et ces hommes deviennent des ambassadeurs inspirants qui incarnent la crédibilité et le prestige de la profession. Ils seront honorés lors de la prochaine Soirée des Fellows à l'automne 2022.

Le titre de Fellow est remis annuellement à un nombre restreint de CPA parmi les 41 000 membres de l'Ordre. Ces nouveaux FCPA rejoignent donc un groupe sélect qui compte désormais 661 personnes qui se sont dévouées de façon exceptionnelle à la profession ou qui se sont illustrées dans leur carrière ou dans la société par des réalisations dont le rayonnement a rejailli sur la profession.

Prix Hommage

Dans la foulée, l'Ordre a également annoncé le nom du lauréat du prix Hommage 2022, soit Raymond Royer, O.C., O.Q., FCPA, FCA. Tant la portée de ses réalisations dans des entreprises québécoises d'envergure internationale que sa gestion financière exceptionnelle et son leadership exemplaire font du lauréat de cette distinction, la plus haute de la profession comptable québécoise, un FCPA unique.

Les 14 nouveaux Fellows CPA de 2022 sont :

Corey Anne Bloom | MNP

Alain Fortier | Mallette

Isabelle Gagnon | BCF

Michèle Galipeau | Bureau du vérificateur général de la Ville de Montréal

Michel Hamelin | Demers Beaulne

Alain Michaud | WSP Global

Patrice Ouimet | Cogeco

Andrew Paterson | PwC

Alain Rioux | Mallette

Louise Roby | Mazars

Chantale Roy | École de gestion - Université de Sherbrooke

Ginette Tanguay | Société d'habitation du Québec

Jean Villeneuve | Ministère des Transports du Québec

André Vincent | Deloitte

L'Ordre des comptables professionnels agréés du Québec regroupe 41 000 membres et 5 000 futurs CPA, ce qui en fait le troisième ordre professionnel en importance au Québec. L'Ordre veille à la protection du public et au rayonnement de la profession. Il représente tous les champs d'expertise de la profession comptable : information financière, comptabilité de gestion, stratégie et gouvernance, audit et certification, finance et fiscalité.

