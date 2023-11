L'ORDRE DES CPA DU QUÉBEC ET L'OEC DE TUNISIE S'UNISSENT POUR FAVORISER LA MOBILITÉ ET LE DÉVELOPPEMENT DES COMPÉTENCES

ENTENTE DE RECONNAISSANCE MUTUELLE AVEC LES EXPERTS COMPTABLES DE TUNISIE

MONTRÉAL, le 14 nov. 2023 /CNW/ - L'Ordre des comptables professionnels agréés du Québec (Ordre des CPA) est heureux d'annoncer la signature d'une entente de reconnaissance mutuelle avec l'Ordre des experts comptables de la Tunisie (OECT) qui contribuera activement à l'objectif de l'Ordre de favoriser l'intégration des professionnelles et professionnels formés à l'étranger.

Le président de l'Ordre des experts comptables de Tunisie, M. Walid Ben Salah (Groupe CNW/Ordre des comptables professionnels agréés du Québec) La présidente et chef de la direction de l'Ordre des CPA du Québec, Mme Geneviève Mottard, CPA (Groupe CNW/Ordre des comptables professionnels agréés du Québec)

« Je suis très fière de cette entente, qui permettra de favoriser la mobilité des membres provenant de la communauté d'affaires tunisienne et d'ouvrir une voie supplémentaire à la collaboration avec les professionnelles et professionnels comptables de la francophonie internationale. », a déclaré Geneviève Mottard, CPA, présidente et chef de la direction de l'Ordre des CPA.

L'OECT regroupe quelque 1 200 membres et accueille près de 1 200 candidates et candidats inscrits aux diplômes de master. Il est membre de l'International Federation of Accountants, de la Fédération arabe des comptables et des auditeurs, de la Fédération panafricaine des comptables ainsi que de Fédération internationale des experts-comptables francophones.

« Ce partenariat revêt une grande importance pour nos corporations et leurs membres. Cela nous fait extrêmement plaisir d'avoir l'occasion de collaborer avec l'Ordre des CPA afin d'atteindre nos objectifs communs et de développer une coopération étroite et durable entre nos institutions. », affirme le président de l'OECT, M. Walid Ben Salah.

Chaque année, l'Ordre des CPA accueille des centaines de professionnelles et professionnels formés à l'étranger. « Ces ressources sont l'une des clés de voûte pour répondre aux besoins de main-d'œuvre de la province, mais surtout, elles contribuent, par leurs compétences, à la richesse, au dynamisme et à l'avancement de notre société », conclut Mme Mottard.

À propos de l'Ordre des CPA du Québec

L'Ordre des comptables professionnels agréés du Québec regroupe 41 000 membres et 5 000 futurs CPA, ce qui en fait le troisième ordre professionnel en importance au Québec. L'Ordre veille à la protection du public et au rayonnement de la profession. Il représente tous les champs d'expertise de la profession comptable : information financière, comptabilité de gestion, stratégie et gouvernance, audit et certification, finance et fiscalité.

