L'Ordre des CPA dévoile ses engagements en matière d'ESG

LES CPA, PARTIE INTÉGRANTE DE LA SOLUTION POUR UNE ÉCONOMIE QUÉBÉCOISE PROSPÈRE ET RESPONSABLE

MONTRÉAL, le 12 oct. 2023 /CNW/ - L'Ordre des comptables professionnels agréés du Québec (CPA) emprunte concrètement la voie du développement durable et dévoile ses engagements en matière de pratiques environnementales, sociales et de gouvernance (ESG). Résultat d'une démarche rigoureuse et transparente s'inspirant des meilleures pratiques et d'une consultation de nos parties prenantes, ces engagements lui permettent aujourd'hui de présenter 8 grandes priorités et 16 actions à mesurer, regroupées en 4 piliers clés.

Découvrez les engagements détaillés de l'Ordre en matière de pratiques ESG

Les CPA au cœur de la transformation ESG.

« Contribuer à faire prospérer la société tout en revoyant nos façons de faire afin de réduire notre empreinte écologique est un défi que nous avons la responsabilité, collectivement, de relever. Les 41 000 CPA et les 5 000 CPA de demain ont toutes les compétences nécessaires pour être des acteurs et actrices de premier plan et accompagner les organisations dans ces changements nécessaires », affirme Geneviève Mottard, présidente et chef de la direction.

L'Ordre s'engage, tant auprès de la société que de ses membres, à donner l'exemple en mobilisant et en outillant son personnel ainsi qu'en sensibilisant et en formant ses membres d'aujourd'hui et de demain avec les connaissances dont ils et elles ont besoin pour prendre part au changement. L'Ordre pourra ainsi contribuer pleinement à la mise en place de solutions collectives et durables au bénéfice de toute la population québécoise.

« On le voit, surtout depuis les trois dernières années, la performance ESG des entreprises influence directement leur performance financière. Le monde des affaires change rapidement, les investisseurs et investisseuses demandent que les organisations rendent des comptes quant aux résultats de leurs activités liées aux facteurs ESG, et le public est préoccupé par le développement durable », mentionne Geneviève Mottard. « Sans être alarmiste, la question n'est plus de savoir s'il faut sauter dans le bateau, mais plutôt quelles seront les conséquences pour les organisations de ne pas y sauter. »

L'avancement des 16 actions phares que l'Ordre implantera inclut notamment la production d'un premier bilan carbone, le déploiement d'un plan de formation en matière d'équité, de diversité et d'inclusion, le développement d'activités de formation destinées aux membres sur les défis entourant l'ESG et la participation à des comités et à d'autres activités de l'ISSB (International Sustainability Standards Board). Ces initiatives seront présentées dans un premier bilan d'impact dans le prochain rapport annuel de l'Ordre.

« Ma vision pour le futur, c'est que le monde des affaires reconnaisse qu'en valorisant tant les pratiques économiques qu'environnementales, sociales et de gouvernance, on arrivera à construire un monde meilleur, prospère et responsable… Et je suis fière de pouvoir dire que l'Ordre y contribuera, tout comme ses membres et sa relève », conclut Mme Mottard.

Visionnez la vidéo de lancement mettant en vedette quatre CPA qui inspirent par leur engagement dans les pratiques ESG.

À propos de l'Ordre des CPA du Québec

L'Ordre des comptables professionnels agréés du Québec regroupe 41 000 membres et 5 000 futurs CPA, ce qui en fait le troisième ordre professionnel en importance au Québec. L'Ordre veille à la protection du public et au rayonnement de la profession. Il représente tous les champs d'expertise de la profession comptable : information financière, comptabilité de gestion, stratégie et gouvernance, audit et certification, finance et fiscalité.

Suivez l'Ordre des CPA sur les médias sociaux!

SOURCE Ordre des comptables professionnels agréés du Québec

Renseignements: Maude Bujeault-Bolduc, Directrice des communications institutionnelles et sociétales, Ordre des CPA du Québec, T. 514 288-3256 [2537] 1 800 363-4688, C. 514 743-6248 , [email protected]