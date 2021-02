L'Ordre des CPA accueille 17 nouveaux Fellows

MONTRÉAL, le 26 févr. 2021 /CNW Telbec/ - Ce sont cette année 17 comptables professionnels agréés (CPA) qui sont reconnus par l'Ordre des CPA et se voient décernés le prestigieux titre de Fellow (FCPA). Ces femmes et ces hommes d'envergure incarnent la crédibilité, la transparence et l'honneur de la profession.

Le titre de Fellow est remis chaque année à des CPA parmi les 40 000 membres de l'Ordre qui se sont dévoués de façon exceptionnelle ou qui se sont illustrés dans leur communauté par des réalisations dont le rayonnement rejaillit sur la profession. Ces nouveaux FCPA rejoignent un groupe sélect de 643 ambassadeurs qui incarnent l'excellence de la profession.

Les 17 nouveaux Fellows CPA de 2021 sont :

Marc Bergeron | Raymond Chabot Grant Thornton

Lucie Blanchet | Banque Nationale du Canada

Geneviève Brouillette | Groupe ALDO

Ted Di Giorgio | EY

Charles Emond | Caisse de dépôt et placement du Québec

Christian Gélinas | Amyot Gélinas

Serge Giguère | Vérificateur général du Québec

Mélissa Gilbert | La Capitale assureur de l'administration publique

Hélène Huot | Choquette Corriveau

Jean Lamy | Deloitte

Vicky Lizotte | Commission municipale du Québec

Yves Nadeau | Richter

Brian Philbin | Agence du revenu du Canada

Miriam Pozza | PwC

Manon Roy | La Société juricomptable

Gérard Tardif | Sid Lee

Brigitte Vachon | Deloitte

À propos de l'Ordre des CPA du Québec

L'Ordre des comptables professionnels agréés du Québec regroupe 40 000 membres et 5 000 futurs CPA, ce qui en fait le troisième ordre professionnel en importance au Québec. L'Ordre veille à la protection du public et au rayonnement de la profession. Il représente tous les champs d'expertise de la profession comptable : information financière, comptabilité de gestion, stratégie et gouvernance, audit et certification, finance et fiscalité.

