L'Ordre des CPA accueille 15 nouveaux Fellows

MONTRÉAL, le 24 févr. 2023 /CNW/ - L'Ordre des CPA du Québec a dévoilé le nom des 15 comptables professionnels agréés (CPA) qui reçoivent cette année le prestigieux titre de Fellow (FCPA). Ces femmes et ces hommes deviennent des ambassadeurs inspirants qui incarnent la crédibilité et le prestige de la profession. Ils seront honorés lors de la prochaine Soirée des Fellows, le 10 juin prochain à Montréal.

Le titre de Fellow est remis annuellement à un nombre restreint de CPA parmi les 41 000 membres de l'Ordre. Ces nouveaux FCPA rejoignent donc un groupe sélect qui compte désormais 660 personnes s'étant dévouées de façon exceptionnelle à la profession ou illustrées dans leur carrière ou dans la société par des réalisations qui font rayonner l'ensemble de la profession.

Les 15 nouveaux Fellows CPA de 2023 sont :

Alberto Anelli | EY

Philippe Bélair | Deloitte

Martin Cloutier | Mazars

Eric Desrosiers | Novacap management

Guy Dufour | KnowledgeOne

Denis Giangi | Rolls-Royce

Eric Grondin | MNP

Alain Leprohon | Fédération des caisses Desjardins du Québec

Bruno Marcil | Hydro-Québec

Sylvie Monette | Cirque du Soleil

Kathleen Munger | Ministère de la Cybersécurité et du Numérique du Québec

Geneviève Provost | Deloitte

Martin Simard | Mallette

Sonia St-Arnaud | Hydro-Québec

Jean-François Thuot | PwC

À propos de l'Ordre des CPA du Québec

L'Ordre des comptables professionnels agréés du Québec regroupe 41 000 membres et 5 000 CPA en devenir, ce qui en fait le troisième ordre professionnel en importance au Québec. L'Ordre veille à la protection du public et au rayonnement de la profession. Il représente tous les champs d'expertise de la profession comptable : information financière, comptabilité de gestion, stratégie et gouvernance, audit et certification, finance et fiscalité.

