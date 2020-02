L'Ordre des CPA accueille 14 nouveaux Fellows

MONTRÉAL, le 28 févr. 2020 /CNW Telbec/ - L'Ordre des CPA du Québec a dévoilé le nom des 14 comptables professionnels agréés (CPA) qui reçoivent cette année le prestigieux titre de Fellow (FCPA). Ces femmes et ces hommes deviennent des ambassadeurs inspirants qui incarnent la crédibilité et le prestige de la profession. Ils seront honorés lors de la prochaine Soirée des Fellows au printemps 2020.

Le titre de Fellow est remis annuellement à un nombre restreint de CPA parmi les 40 000 membres de l'Ordre. Ces nouveaux FCPA rejoignent donc un groupe sélect qui compte désormais 653 personnes qui se sont dévouées de façon exceptionnelle à la profession ou qui se sont illustrées dans leur carrière ou dans la société par des réalisations dont le rayonnement a rejailli sur la profession.

Les 14 nouveaux Fellows CPA de 2020 sont :

Choulamite Ammar | BDO Canada

| BDO Canada Dung Tien Can | Société de transport de Montréal

| Société de transport de Montréal Louise Cloutier | Guérin Morin CPA

| Guérin Morin CPA Rémi Fortin | Raymond Chabot Grant Thornton

| Jacqueline Gauthier | Calian Group

| Calian Group Roch Huppé | Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada

| Secrétariat du Conseil du Trésor du Denis Le Vasseur | Power Corporation

| Power Corporation Paul Rodias Nantel | Nantel Valiquette

| Sylvain Ricard | Bureau du Vérificateur général du Canada

| Bureau du Vérificateur général du Nochane Rousseau | PwC

| PwC Josée St-Onge | PwC

| PwC Nathalie Tessier | Deloitte

| Deloitte Jacques Topping | Institut national d'optique (INO)

| Institut national d'optique (INO) Luc Tremblay | Société de transport de Montréal

À propos de l'Ordre des CPA du Québec

L'Ordre des comptables professionnels agréés du Québec regroupe 40 000 membres et 5 000 futurs CPA, ce qui en fait le troisième ordre professionnel en importance au Québec. L'Ordre veille à la protection du public et au rayonnement de la profession. Il représente tous les champs d'expertise de la profession comptable : information financière, comptabilité de gestion, stratégie et gouvernance, audit et certification, finance et fiscalité.

Suivez l'Ordre des CPA sur Twitter , Facebook , LinkedIn et YouTube

SOURCE Ordre des comptables professionnels agréés du Québec

Renseignements: Jean-Louis Laplante, Chargé aux affaires publiques, Ordre des CPA du Québec, T. 514 288.3256 [3024] 1 800 363.4688, [email protected]

Liens connexes

https://cpaquebec.ca/