L'Orchestre symphonique du Conservatoire de musique de Montréal présente « Esquisses Symphoniques », son deuxième programme de la saison!

MONTRÉAL, le 19 nov. 2024 /CNW/ - L'Orchestre symphonique du Conservatoire de musique de Montréal (OSCMM) a le plaisir de présenter son deuxième programme de la saison « Esquisses Symphoniques ». Ce concert se déroulera le 24 novembre prochain à 14h30 au Théâtre Rouge du Conservatoire, sous la direction du chef Jean-Marie Zeitouni.

Le violoniste Ryan Shao de la classe d’Anne Robert, le pianiste Kevin Chen de la classe de Richard Raymond et Jean-Marie Zeitouni, chef Source : Conservatoire de musique de Montréal (Groupe CNW/Conservatoire de musique de Montréal)

Jean-Marie Zeitouni guidera l'Orchestre à travers un voyage musical fascinant, révélant la profondeur émotionnelle et la beauté des œuvres présentées. Au programme, le Till Eulenspiegel « Poème symphonique » TrV 171, op. 28 de Richard Strauss, le Concerto pour violon en ré majeur, op. 77 de Johannes Brahms avec le violoniste Ryan Shao de la classe d'Anne Robert, le Concerto pour piano n° 5 en fa majeur, op. 103 de Camille Saint-Saëns avec le pianiste Kevin Chen de la classe de Richard Raymond. Pour terminer le concert, vous entendrez La mer, la poétique pièce aux accents mystérieux de Claude Debussy.

L'OSCMM présentera deux autres programmes durant la saison, à la Maison symphonique de Montréal, qui seront dirigés par Simon Rivard et Jean-Marie Zeitouni.

OSCMM

Théâtre Rouge du Conservatoire

4750, avenue Henri-Julien, Montréal

30$ régulier | 10$ étudiants | 20$ Ainés (65+)

Billets : https://bit.ly/3RE8Owe

Jean-Marie Zeitouni

Jean-Marie Zeitouni est reconnu comme l'un des chefs d'orchestre les plus doués de sa génération. Son style expressif et précis le fait remarquer dans un répertoire qui s'étend du baroque à la musique d'aujourd'hui. Apprécié autant dans le répertoire symphonique que dans le répertoire de l'opéra, il dirige régulièrement les orchestres les plus prestigieux en Europe et en Amérique. Au fil des ans, Jean-Marie Zeitouni a été directeur artistique de l'Orchestre de chambre I Musici de Montréal, directeur musical du Colorado Music Festival, du Columbus Symphony, du programme d'opéra au Banff Center, Artistic Partner du Edmonton Symphony, assistant-chef d'orchestre et directeur des chœurs à l'Opéra de Montréal ainsi que directeur musical de leur Atelier lyrique, chef de chœur à l'Orchestre symphonique de Québec et à l'Opéra de Québec et directeur musical de l'orchestre et de l'atelier d'opéra de l'Université Laval. Durant une douzaine d'années, il collabore étroitement avec Les Violons du Roy où il occupe tour à tour les fonctions de chef en résidence, de chef associé et de premier chef invité. Jean-Marie Zeitouni est diplômé du Conservatoire de musique de Montréal en direction d'orchestre, en percussion et en écriture musicale, institution où il a étudié notamment avec Raffi Armenian.

À propos du Conservatoire de musique de Montréal

Fondé en 1943, le Conservatoire de musique de Montréal est l'un des 9 établissements qui composent le Conservatoire de musique et d'art dramatique du Québec. Cette institution publique de formation supérieure, vouée à la poursuite de l'excellence, offre des programmes s'échelonnant du primaire jusqu'au second cycle universitaire, favorisant un apprentissage en continuité où l'élève et le maître développent une relation privilégiée. Grâce à un corps professoral formé de musiciens renommés, cette école prestigieuse à échelle humaine, ancrée au cœur du bouillonnement culturel montréalais, est une extraordinaire pépinière de talents dont les diplômés s'illustrent partout à travers le monde.

SOURCE Conservatoire de musique de Montréal

Julie Plouffe-Raymond, Communications, [email protected], 514 873-4031, poste 312