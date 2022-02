L'ORCHESTRE SYMPHONIQUE DU CMM JOUE RACHMANINOV

MONTRÉAL, le 17 févr. 2022 /CNW Telbec/ - C'est avec beaucoup d'enthousiasme et de fébrilité que l'Orchestre symphonique du Conservatoire de musique de Montréal (CMM) retournera sur la scène de la Maison symphonique de la Place des Arts le 22 février prochain à 19 h 30. Très heureux de renouer avec le public, l'Orchestre interprétera Rachmaninov sous la direction du maestro Jacques Lacombe.

Ce concert d'environ une heure sans entracte débutera avec une création de Geneviève Ackerman, étudiante en composition instrumentale auprès de Nicolas Gilbert au deuxième cycle universitaire, intitulée Requiem pour Empedocle. Il s'agit de la première création de cette étudiante qui sera interprétée par l'Orchestre symphonique du CMM.

Symphonie no 2 de Rachmaninov

Le clou de la soirée sera évidemment la Symphonie no 2 en mi mineur op.27 de Sergueï Rachmaninov. Cette œuvre prisée du répertoire connaît un succès retentissant depuis sa création en 1908 à Saint-Pétersbourg. Offrant une grande cohérence mélodique, la deuxième symphonie de Rachmaninov est parmi les plus longues et les plus grandioses jamais écrite, se terminant dans une véritable explosion sonore.

Billetterie de la Place des Arts :

Achetez vos billets en ligne

Régulier : 30 $ (plus taxes et frais de service)

Étudiants & aînés : 15 $ (plus taxes et frais de service)

À noter que le Conservatoire de musique de Montréal devait présenter son événement-bénéfice Roméo et Juliette à cette même date. En raison des restrictions sanitaires annoncées en décembre, l'événement a été reporté à une date ultérieure.

Admissions

Le Conservatoire de musique de Montréal est présentement en période d'admission jusqu'au 1er mars prochain. Les programmes offerts commencent dès l'âge de 8 ans au préparatoire et proposent une formation de haut niveau en musique qui s'étend jusqu'au deuxième cycle universitaire. Plus de 25 spécialités instrumentales y sont enseignées par un corps professoral composé de musiciens professionnels actifs et impliqués dans leur milieu.

À propos du Conservatoire de musique de Montréal

Fondé en 1943, le Conservatoire de musique de Montréal est l'un des 9 établissements qui composent le Conservatoire de musique et d'art dramatique du Québec. Cette institution publique de formation supérieure, vouée à la poursuite de l'excellence, offre des programmes s'échelonnant du primaire jusqu'au second cycle universitaire, favorisant un apprentissage en continuité où l'élève et le maître développent une relation privilégiée. Grâce à un corps professoral formé de musiciens renommés, cette école prestigieuse à échelle humaine, ancrée au cœur du bouillonnement culturel montréalais, est une extraordinaire pépinière de talents dont les diplômés s'illustrent partout à travers le monde.

