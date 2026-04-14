L'ORCHESTRE SYMPHONIQUE DES CONSERVATOIRES DU QUÉBEC ET RAFAEL PAYARE EN CONCERT À MONTRÉAL

QUÉBEC, le 14 avril 2026 /CNW/ - Le Conservatoire de musique et d'art dramatique du Québec (CMADQ) est heureux de présenter la troisième édition du concert Rafael Payare à la rencontre des conservatoires, qui se tiendra cette année à Montréal, après avoir été accueilli à Gatineau et à Val-d'Or. Ce concert d'orchestre grandiose réunira sur scène près de 80 étudiantes et étudiants issus des sept conservatoires de musique de la province, aux côtés de musiciennes et musiciens de l'Orchestre symphonique de Montréal (OSM). Sous la direction du réputé chef Rafael Payare, le concert sera présenté le 31 mai prochain, à 14 h 30, à la Maison symphonique de la Place des Arts.

Rafael Payare à la rencontre des conservatoires (Groupe CNW/Conservatoire de musique et d'art dramatique du Québec)

Nouveauté marquante cette année : près de 200 chanteuses et chanteurs se joindront à l'orchestre pour interpréter le 4e mouvement de la célèbre Symphonie no 9 en ré mineur de Ludwig van Beethoven, « Ode à la joie », un hymne universel à la fraternité et à l'humanité. La chorale de l'école secondaire Joseph-François-Perrault se joindra à celle du Conservatoire de musique de Montréal (CMM) pour offrir au public présent un moment musical d'exception. Les solistes Aline Kutan (soprano), Caroline Gélinas (mezzo-soprano), Éric Laporte (ténor) et Philippe Sly (baryton) compléteront cette impressionnante distribution vocale.

Au programme, figure également Composition pour orchestre de Jules Bastin-Fontaine, diplômé du CMM. Cette œuvre contemporaine met en valeur une écriture expressive et témoigne du dynamisme de la relève musicale québécoise. Enfin, l'orchestre interprétera Tableaux d'une exposition de Modeste Moussorgski, dans sa célèbre orchestration de Maurice Ravel. Inspirée d'une série de peintures, cette œuvre emblématique propose un parcours imagé, où chaque mouvement évoque une scène ou un tableau : une palette orchestrale éclatante!

L'Orchestre symphonique des conservatoires du Québec (OSCQ) est une activité pédagogique d'envergure qui réunit des étudiantes et étudiants des sept conservatoires de musique du réseau : Gatineau, Montréal, Québec, Rimouski, Saguenay, Trois-Rivières et Val-d'Or. Il se produit deux fois par année : un concert à l'automne sous la direction de Clemens Schuldt, directeur musical de l'Orchestre symphonique de Québec, et un autre au printemps sous la baguette de Rafael Payare, directeur musical de l'Orchestre symphonique de Montréal. Être dirigés par ces chefs de renommée internationale est une expérience hors du commun qui permet de faire vivre des moments inoubliables de partage artistique et d'apprentissage aux jeunes artistes du Conservatoire.

« Chaque concert de l'OSCQ est un moment privilégié où le talent et le travail de nos étudiantes et étudiants sont mis en valeur. Partager la scène avec des artistes professionnels et être guidés par des chefs de cette envergure, c'est vivre une expérience professionnelle marquante, dans des conditions comparables à celles de leur carrière future. Surtout cette année, avec près de 200 chanteurs et chanteuses sur scène, ce sera mémorable », souligne Marc Hervieux, directeur général du Conservatoire de musique et d'art dramatique du Québec.

Les billets du concert seront en vente sous peu, en personne ou en ligne à la billetterie de la Place des Arts.

À propos du Conservatoire de musique et d'art dramatique du Québec

Le Conservatoire de musique et d'art dramatique du Québec est l'une des institutions les plus prestigieuses dans le domaine des arts de la scène. Il regroupe neuf écoles spécialisées en musique et en art dramatique, situées dans sept villes à travers le Québec : Gatineau, Montréal, Québec, Rimouski, Saguenay, Trois-Rivières et Val-d'Or. Depuis sa fondation en 1942, le Conservatoire forme des artistes qui se distinguent sur la scène internationale. Avec un corps professoral d'excellence, il accompagne et propulse les jeunes talents en leur offrant une formation de haut niveau, axée sur la rigueur, la créativité et l'excellence.

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SOURCE Conservatoire de musique et d'art dramatique du Québec

Information : Isabelle Bérubé, Directrice des communications, Conservatoire de musique et d'art dramatique du Québec, [email protected]