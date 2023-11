L'ORCHESTRE SYMPHONIQUE DES CONSERVATOIRES DE RETOUR À QUÉBEC!

QUÉBEC, le 1er nov. 2023 /CNW/ - L'Orchestre symphonique des conservatoires se produira le 15 novembre prochain, à 20 h, à la Salle Louis-Fréchette du Grand Théâtre de Québec pour un concert sous la direction de Jean-Marie Zeitouni. Cet exercice pédagogique d'envergure rassemblera une cinquantaine d'étudiant.e.s de niveaux collégial et universitaire provenant des conservatoires de musique de Gatineau, Québec, Rimouski, Saguenay, Trois-Rivières et Val-d'Or.

Au programme de ce concert intitulé Souffle terrestre, Prélude à l'après-midi d'un faune de Claude Debussy, Légendes, op.76 de Jacques Hétu et la Symphonie no 6 en fa majeur, opus 68, dite Pastorale, de Ludwig van Beethoven. « C'est avec grand plaisir que nous recevons à nouveau les étudiants du réseau du Conservatoire! L'OSC offre une expérience de partage unique aux musiciens qui ont l'occasion de rencontrer des jeunes aussi passionnés qu'eux et de travailler avec un chef d'expérience qui saura les faire grandir individuellement et collectivement. » mentionne Jean-Fabien Schneider, directeur du Conservatoire de musique de Québec.

L'Orchestre symphonique des conservatoires (OSC) est un projet semestriel qui permet de rassembler des étudiant.e.s des différents établissements du réseau du Conservatoire, le temps d'un concert. Provenant, pour cette édition, de six régions du Québec, les élèves préparent les œuvres choisies dans le cadre d'un cours dédié spécifiquement à la préparation de ce concert. La mise en commun de ce travail important se fait pendant quelques journées de répétitions intensives avec le chef invité. Depuis sa création, l'OSC s'est produit à Québec, Rimouski, Saguenay et Trois-Rivières.

Les billets sont présentement en vente sur la billetterie du Grand Théâtre de Québec aux prix de 18 $ (régulier) et 8 $ (étudiant).

Le Conservatoire de musique de Québec est une institution prestigieuse de formation supérieure en musique fondée en 1944. Il offre des programmes de formation en musique en continuité s'échelonnant du primaire jusqu'au second cycle universitaire, favorisant ainsi la relation maître-élève et un accompagnement personnalisé. Cette école de musique à échelle humaine, ancrée au cœur du bouillonnement artistique de Québec, contribue à l'épanouissement d'une collectivité créative, qui se définit par sa culture, et qui souhaite la faire rayonner.

