L'orchestre collégial des conservatoires se rejoindra à Saguenay - 50 élèves, 7 villes, un concert unique!

QUÉBEC, le 17 mai 2022 /CNW Telbec/ - Le Conservatoire de musique et d'art dramatique du Québec (CMADQ) réunira 50 de ses étudiant.e.s pour un concert qui aura lieu le 1er juin 2022, 19 h 30, à la Cathédrale Saint-François-Xavier de Chicoutimi sous la direction du chef d'orchestre Nicolas Ellis.

L'Orchestre collégial des conservatoires (OCC) est une activité pédagogique d'envergure qui rassemble des étudiant.e.s de l'ensemble des établissements dédiés à la musique du réseau du CMADQ. Les participant.e.s ont commencé l'apprentissage des partitions choisies dans le cadre d'un cours dédié spécifiquement à la préparation de l'OCC dans chacune de leurs régions respectives. L'ensemble de ces jeunes musiciens se rejoindront à la fin du mois de mai afin de répéter pendant trois jours avec Nicolas Ellis, le chef invité, lui-même un ancien du Conservatoire de musique de Saguenay. L'expérience culminera lors du concert où l'ensemble des apprentissages des derniers mois prendront forme devant le public de la cathédrale.

« Cette activité permet des rencontres entre les étudiants des différents établissements qui se rassemblent dans un objectif commun, vivre une véritable expérience d'orchestre. Tous n'ont pas cette chance, dans leur région respective et par ce projet, le Conservatoire s'assure de leur donner accès à cette étape enrichissante de leur cheminement pédagogique », commente Jean-François Latour, directeur général par intérim et directeur des études.

Deux œuvres ont été sélectionnées, par Maestro Ellis pour cette édition, à savoir la Symphonie no1 en do mineur, op. 68, de Johannes Brahms et Poem for Orchestra de la compositrice canadienne Violet Archer. Le concert, offert gratuitement, sera d'une durée d'environ une heure, sans entracte.

L'Orchestre collégial des conservatoires en est à son quatrième concert. Le projet a débuté à l'automne 2019 avec un premier rassemblement à Trois-Rivières dirigé par Sébastien Lépine, suivi au printemps 2020 par un concert à Rimouski sous la baguette de James Darling. En raison de la pandémie, les éditions prévues pour l'année scolaire 2020-2021 ont été annulées et remplacées par une expérience entièrement numérique. Ce concert à Saguenay marque donc le retour en présentiel de ce projet.

À propos du Conservatoire de musique et d'art dramatique du Québec

Le Conservatoire de musique et d'art dramatique du Québec est une institution prestigieuse de formation supérieure en arts de la scène. Il est formé de neuf écoles spécialisées en musique et en art dramatique établies dans sept villes : Gatineau, Montréal, Québec, Rimouski, Saguenay, Trois Rivières et Val-d'Or. En activité depuis 1942, il assure à lui seul la formation d'un nombre impressionnant d'artistes québécois qui se mesurent aux meilleurs dans le monde. Fort d'un personnel enseignant de haut calibre, en musique et en art dramatique, le Conservatoire dépiste, soutient et propulse les jeunes talents de partout au Québec et d'ailleurs. Il offre une formation de pointe qui valorise l'excellence, la rigueur et la créativité.

