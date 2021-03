MONTRÉAL, le 26 mars 2021 /CNW Telbec/ - L'Oratoire Saint-Joseph du Mont-Royal ouvre largement ses portes aux pèlerins et aux visiteurs dès aujourd'hui. Cette réouverture permettra d'accueillir jusqu'à 250 personnes selon le lieu où se déroule la messe. Les croyants pourront renouer avec les grandes célébrations de la Semaine sainte commençant ce dimanche avec les Rameaux.

« La basilique et la crypte nous ont semblé bien vides depuis des mois; nous sommes profondément heureux que ces lieux de prière puissent de nouveau être animés par la ferveur des fidèles », a indiqué Père Michael DeLaney, c.s.c., recteur. Le Religieux de Sainte-Croix ajoute que la fête de Pâques qui célèbre la résurrection de Jésus aura une signification toute particulière avec la reprise des messes vécue en assemblée.

L'Oratoire met tout en œuvre pour observer rigoureusement les règles de santé publique en vigueur pour protéger la vie et la santé de tous, surtout des plus vulnérables.

Malgré les mesures de distanciation et du port du masque de procédure obligatoire en tout temps, les visiteurs pourront toujours prendre plaisir à découvrir ou redécouvrir les lieux. Le recteur assure qu'ils seront toujours accueillis chaleureusement et en toute sécurité par le personnel du sanctuaire et ses bénévoles - bien que socialement distants.

SOURCE L'Oratoire Saint-Joseph du Mont-Royal

Renseignements: Source : Céline M. Barbeau, Directrice du service des communications, L'Oratoire Saint-Joseph du Mont-Royal, [email protected] ; Demandes d'entrevues : Danielle Decelles, Conseillère en communication, L'Oratoire Saint-Joseph du Mont-Royal, Cellulaire 514 264-1764 | [email protected]