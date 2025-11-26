MONTRÉAL, le 26 nov. 2025 /CNW/ - L'Oratoire Saint-Joseph du Mont-Royal a le grand plaisir d'inaugurer l'exposition virtuelle Histoires d'Oratoire. Cette riche exposition met en valeur ses collections ainsi que le patrimoine historique, artistique et immatériel de ce lieu emblématique de Montréal. Elle comprend plus de trois cents artéfacts, en plus de réunir soixante vidéoclips spécialement réalisés pour ce projet. Une occasion unique d'explorer de plus près des pièces peu ou jamais exposées, tout en découvrant l'étendue et la diversité du patrimoine de l'Oratoire.

Histoires d'Oratoire (Groupe CNW/L'Oratoire Saint-Joseph du Mont-Royal)

« Ce projet interactif permet aux visiteurs de voir sous un nouveau jour ce lieu historique national du Canada. Par le biais des mémoires passées et actuelles, on découvre les acteurs et les témoins d'un univers culturel qui sort de l'ordinaire. Nous donnons la parole aux visages de l'Oratoire », souligne madame Chantal Turbide, directrice du musée et conservatrice du patrimoine artistique.

L'exposition se décline en trois temps : une visite immersive du lieu en 3D; dix récits originaux abordant les thèmes les plus marquants de l'Oratoire; et des objets patrimoniaux peu ou rarement exposés présentés dans une chronologie inédite.

Conçue par l'équipe du Musée de l'Oratoire, entièrement bilingue et accessible, l'exposition est disponible gratuitement sur le Web : histoiresdoratoire.org

Ce projet en ligne a été réalisé grâce à Musées numériques Canada, un programme d'investissement administré par le Musée canadien de l'histoire.

Rejoignez-nous dans cette aventure virtuelle et laissez-vous guider à travers les histoires qui font de l'Oratoire Saint-Joseph un trésor inestimable !

Commissariat et crédits

Commissariat : Chantal Turbide, directrice du musée et conservatrice du patrimoine artistique

Direction artistique : Etienne Desrosiers, cinéaste

Gestion et développement : Chantal Turbide et Alexis Roy, chargé de projet

Direction pour la conceptualisation et la production du site Web : KNGFU

