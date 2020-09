MONTRÉAL, le 24 sept. 2020 /CNW Telbec/ - Suite aux nouvelles normes de la Santé publique réduisant la capacité des lieux de culte à 25 personnes à Montréal, l'Oratoire Saint-Joseph du Mont-Royal est contraint d'annuler ses messes dominicales des 26 et 27 septembre prochain.

En temps régulier, la crypte et la basilique de l'Oratoire peuvent accueillir respectivement près de 1000 et 2000 personnes. Ce sont de vastes lieux où la distanciation physique peut être facilement respectée avec 250 personnes.

« En ces temps d'incertitude, les gens ont besoin plus que jamais du soutien bienveillant que l'Église peut leur apporter. Une spiritualité nourrie peut nous donner la force de passer aux travers les obstacles qui se présentent à nous aujourd'hui. Durant le confinement nous avons reçu des centaines de témoignage de gens cherchant du réconfort et une oreille attentive à leur désarroi. Les lieux de culte sont des lieux d'accueil et d'écoute qui demeurent essentiels pour le bien-être de plusieurs », mentionne père Claude Grou, recteur de l'Oratoire Saint-Joseph.

De plus, limiter l'accès à 25 personnes n'est tout simplement pas viable car cela demande de déployer d'importantes ressources matérielles, humaines et financières et, malgré ces efforts, il demeure impossible d'éviter des attroupements aux portes tout en respectant les consignes du gouvernement et protéger les pèlerins, les visiteurs et le personnel de l'Oratoire.

La direction de l'Oratoire appuie les revendications de l'Assemblée des évêques catholiques du Québec, de la Table interreligieuse et du diocèse de Montréal pour une reclassification des lieux de culte et espère un dénouement rapide et satisfaisant aux nombreux échanges entre les leaders religieux et le Gouvernement du Québec.

Les messes dominicales de l'Oratoire sont annulées uniquement pour les 26 et 27 septembre. L'Oratoire demeure ouvert et les messes de semaine demeurent accessibles au grand public.

Messes avec public annulées à l'Oratoire Saint-Joseph du Mont-Royal :

Samedi 26 septembre : 16 h 30 et 19 h 30

Dimanche 27 septembre toute la journée

L'horaire complet de nos activités est disponible au www.saint-joseph.org

Suivez l'Oratoire Saint-Joseph sur facebook.com/osaintjoseph et twitter.com/osjmr

SOURCE L'Oratoire Saint-Joseph du Mont-Royal

Renseignements: Source et renseignements : Danielle Decelles, Conseillère en communication, Service des communications, L'Oratoire Saint-Joseph du Mont-Royal, 514 733-8211 poste 2711 / 514 264-1764 (cellulaire), [email protected] / @Dan_Decelles

Liens connexes

https://www.saint-joseph.org/