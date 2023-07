Une recherche de Robert Half révèle les raisons les plus courantes qui poussent les candidats à s'extraire du processus d'embauche

TORONTO, le 27 juill. 2023 /CNW/ - Une étude de Robert Half, cabinet de recrutement offrant des services-conseils aux entreprises, montre qu'il y aura davantage de mouvement de personnel sur le marché du travail au cours des prochains mois. Selon un sondage mené auprès de plus de 1 140 travailleurs au Canada, 41 % des répondants cherchent déjà un nouvel emploi ou envisagent de le faire avant la fin de l'année.

Voici les catégories de personnes les plus susceptibles de changer d'emploi maintenant et au cours des prochains mois de 2023 :

Les membres de la génération Z (64 %)

Les professionnels du marketing et de la création (51 %)

Les parents qui travaillent (51 %)

Les employés qui travaillent pour la même entreprise depuis deux à quatre ans (56 %).

Le travail contractuel est une solution viable pour de nombreux professionnels; 31 % des travailleurs se disant intéressés par des emplois contractuels à l'avenir.

Facteurs qui motivent et freinent la recherche d'emploi

Voici les facteurs qui motivent les travailleurs à explorer d'autres possibilités d'emploi :

Un salaire plus élevé (55 %) De meilleurs avantages sociaux et accessoires (28 %) Des possibilités de télétravail (26 %)

La rémunération, les avantages sociaux, les horaires flexibles et les options de travail à distance sont également des facteurs importants dont les professionnels tiennent compte lorsqu'ils évaluent les offres d'emploi.

Au moment de présenter une demande pour un poste vacant, les professionnels ont affirmé qu'ils perdraient de l'intérêt et se retireraient de l'examen pour les raisons suivantes :

Mauvaise communication et suivi inadéquat avec le responsable du recrutement (56 %)

Nombre excessif de rondes d'entrevues (plus de trois) (46 %)

Retards dans la prise de décisions et longues périodes d'attente (38 %)

« De nombreux employeurs font toujours face à des défis dans leurs efforts de recrutement », a déclaré David King, premier directeur général chez Robert Half, Canada et Amérique du Sud. En veillant à offrir une rémunération et des avantages sociaux concurrentiels, ainsi qu'une culture de travail attrayante qui favorise la satisfaction des employés, des possibilités d'avancement professionnel et un certain degré de souplesse, vous donnerez à votre entreprise une bonne longueur d'avance au moment d'attirer et de maintenir en poste des talents. »

« Avant de changer d'emploi, les professionnels devraient tenir compte de l'ensemble de leurs objectifs personnels et professionnels et des conditions qu'ils jugent essentielles, et évaluer les occasions qui les aideront à atteindre leurs objectifs. », a ajouté M. King.

À propos de l'étude

Le sondage en ligne a été mis au point par Robert Half et mené par une firme de sondage indépendante du 4 au 30 mai 2023. Il comprend les réponses de 1 148 travailleurs de 18 ans et plus qui œuvrent dans les domaines des finances et de la comptabilité, de la technologie, du marketing et de la création, des services juridiques, du soutien administratif et à la clientèle, des ressources humaines et d'autres secteurs pour des entreprises comptant 20 employés ou plus au Canada.

À propos de Robert Half

Robert Half est la première et plus grande entreprise de solutions spécialisées en matière de gestion des talents au monde. Elle met en relation les possibilités de grandes entreprises avec des chercheurs d'emploi hautement qualifiés. Robert Half offre des solutions de placement contractuel et permanent dans les domaines de la finance et de la comptabilité, de la technologie, du soutien administratif et à la clientèle, du droit, du marketing et de la création par l'intermédiaire de ses plus de 300 bureaux dans le monde. Robert Half est la société mère de Protiviti®, une société de services-conseils mondiale qui offre des solutions dans les domaines de l'audit interne, de la gestion des risques, des affaires et de la technologie. Robert Half, y compris Protiviti, a été nommé au palmarès des entreprises les plus admirées de Fortune®. Découvrez la vaste étendue de nos solutions, de nos études et de nos connaissances à l'adresse roberthalf.com/ca/fr.

SOURCE Robert Half Canada

Renseignements: Personne-ressource : Jillian Levick, 647 288-4887, [email protected]