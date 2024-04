L'Opposition officielle souligne le 30e anniversaire du génocide au Rwanda

QUÉBEC, le 10 avril 2024 /CNW/ - À l'occasion de la commémoration du trentième anniversaire du génocide des Tutsis au Rwanda, le porte-parole de l'opposition officielle en matière de relations internationales et de francophonie, André A. Morin, a présenté une motion pour rendre hommage à la mémoire des centaines de milliers de victimes.

La motion du député libéral de l'Acadie, adoptée à l'unanimité, souligne notamment le courage et la résilience du peuple rwandais suit aux événements tragiques de 1994. En mémoire des hommes, des femmes et des enfants innocemment emportés, une minute de silence a été observée par l'ensemble des élus au Salon bleu de l'Assemblée nationale.

« C'est un bien triste anniversaire, mais nous avons tous un devoir de mémoire. Nous devons nous souvenir non seulement des tragiques événements mais surtout de la force du peuple rwandais de se relever et sa volonté de vivre en paix dans un État de droit et de démocratie. »

-André A. Morin, député de l'Acadie et porte-parole de l'opposition officielle en matière de relations internationales et de francophonie

SOURCE Aile parlementaire du Parti libéral du Québec

