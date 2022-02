L'opposition officielle souhaite un règlement pacifique à la crise en Ukraine

QUÉBEC, le 23 févr. 2022 /CNW Telbec/ - La porte-parole de l'opposition officielle en matière de relations internationales, Mme Nicole Ménard, dénonce le bafouement du droit international en Ukraine de la part de la Russie et salue les sanctions imposées envers celle-ci par le gouvernement canadien et ses alliés.

La députée de Laporte s'inquiète des conséquences que pourrait avoir un conflit armé et souhaite qu'une solution diplomatique soit trouvée rapidement. Elle reconnait aussi que ces tensions internationales ont des répercussions bien au-delà des frontières de l'Ukraine et que le gouvernement du Québec doit soutenir le gouvernement fédéral dans ses efforts de dissuasion envers la Russie.

La porte-parole de l'opposition officielle en matière de relations internationales et de francophonie salue également l'adoption unanime d'une motion sur ce dossier lors de sa séance d'aujourd'hui. Par cette motion, l'Assemblée nationale du Québec exprime sa préoccupation face aux tensions entre l'Ukraine et la Russie, exprime sa solidarité envers le peuple ukrainien et appelle les parties à une résolution pacifique du conflit.

« Je crains les répercussions humaines, économiques et environnementales que pourrait avoir un conflit armé entre les deux pays et je partage tout à fait les inquiétudes des membres de la diaspora ukrainienne du Québec. On ne peut que souhaiter un dénouement pacifique à cette crise. »

-Nicole Ménard, députée de Laporte et porte-parole de l'opposition officielle en matière de relations internationales et de francophonie

