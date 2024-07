L'opposition officielle se démarque lors de la 49e session de l'Assemblée parlementaire de la Francophonie

QUÉBEC, le 10 juill. 2024 /CNW/ - Les trois représentantes de l'opposition officielle ont contribué de façon concrète au succès de la 49e session de l'Assemblée parlementaire de la Francophonie (APF) qui s'est déroulée à Montréal du 5 au 9 juillet. Les trois élues libérales, Madwa-Nika Cadet (Bourassa-Sauvé), Virginie Dufour (Mille-Îles) et Jennifer Maccarone (Westmount-Saint-Louis), complétaient une délégation québécoise toute féminine avec quatre de leurs collègues députées de la partie gouvernementale, dont la présidente de l'Assemblée nationale, Nathalie Roy.

À titre de rapporteure de la section Amériques au Réseau des jeunes parlementaires, Mme Cadet a présenté un projet de rapport sur l'employabilité et la mobilité des jeunes dans l'espace francophone et a d'ailleurs profité de l'occasion pour faire rayonner deux organismes jeunesse québécois, soit Fusion Jeunesse et Les Offices jeunesse internationaux du Québec. La députée libérale de Bourassa-Sauvé a également fait adopter un avis de l'APF, « Faciliter la mobilité citoyenne pour promouvoir la création, l'innovation et l'entrepreneuriat dans la Francophonie », qui sera présenté aux chefs d'État lors du prochain Sommet de la Francophonie, en octobre.

De son côté, la députée des Mille-Îles et porte-parole de l'opposition officielle en matière d'environnement et de lutte contre les changements climatiques, Virginie Dufour, a fait adopter à l'unanimité, une résolution sur la protection et la préservation de la biodiversité dans l'espace francophone qui faisait écho à son rapport sur le sujet. Mme Dufour a aussi eu l'occasion de présider une séance de la Commission des Affaires économiques, sociales et environnementales de l'APF dont elle est la vice-présidente.

Enfin, comme rapporteure à la Commission de l'éducation, de la culture et de la communication, Mme Maccarone a la responsabilité d'effectuer les suivis en lien avec la Convention de 2005 de l'UNESCO sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles. Elle a d'ailleurs présenté son rapport sur la mise en œuvre de la Convention qui est un enjeu prioritaire pour la Francophonie et pour le Québec.

L'APF regroupe 95 parlements et organisations interparlementaires francophones des cinq continents. Les trois élues libérales se sont dites fières du travail accompli durant les cinq jours de travaux de cette session et d'y avoir activement fait rayonner le Québec dans la Francophonie, en compagnie de leurs collègues députées de l'Assemblée nationale.

