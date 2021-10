L'opposition officielle s'indigne de la fermeture de L'Athénée, une ressource essentielle en santé mentale

QUÉBEC, le 21 oct. 2021 /CNW Telbec/ - Après plus de 25 ans d'existence, L'Athénée, une résidence offrant des services d'aide en santé mentale pour les jeunes adultes à Québec, devra fermer ses portes le 31 décembre prochain, se désole le porte-parole de l'opposition officielle en matière de santé mentale, M. David Birnbaum.

À l'heure où l'on déplore un manque criant de ressources en santé mentale au Québec, le député s'explique mal l'abandon de cette ressource qui offre un programme psychosocial exceptionnel, encadrant les résidents afin que ceux-ci puissent, après leur séjour, réintégrer la société de façon autonome.

M. Birnbaum, qui est allé visiter cette semaine L'Athénée, implore le ministre délégué à la Santé et aux Service sociaux d'intervenir rapidement et de ne pas abandonner ces jeunes qui risquent de se retrouver ultimement en situation d'itinérance s'ils sont relocalisés dans des chambres au sein de grandes résidences.

En effet, c'est grâce à un encadrement personnalisé que les neuf jeunes, de 18 à 35 ans, qui résident dans l'établissement du quartier Saint-Sauveur, peuvent espérer un jour retourner à une vie normale et éviter de nouvelles hospitalisations et un sentiment d'abandon du système.

« L'Athénée sauve des vies des jeunes les plus vulnérables dans les coins difficiles de Québec. Cet organisme accompagne des jeunes qui vivent l'itinérance et souvent des troubles graves de santé mentale en les logeant et en les aidant à reprendre leur vie en main. C'est inacceptable qu'une institution communautaire comme L'Athénée doive fermer ses portes, faute de financement. Je demande au ministre Carmant d'intervenir, et sans délai. »

