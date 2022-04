L'Opposition officielle réclame un soutien de la DPJ pour le passage des jeunes à la vie adulte

QUÉBEC, le 5 avril 2022 /CNW Telbec/ - Accompagnée des co-porte-paroles du Collectif Ex-placé DPJ, lors d'un point de presse à l'Assemblée nationale, la porte-parole de l'opposition officielle pour la protection de la jeunesse, Mme Kathleen Weil, a réitéré sa demande au ministre Lionel Carmant de bonifier l'encadrement des jeunes issus de la Direction de la protection de la jeunesse (DPJ) dans leur passage à la vie adulte.

Selon les règles actuelles de la DPJ, dès l'âge de 18 ans, le filet de soutien autour de ces jeunes disparaît soudainement. Alors qu'il s'agit d'années charnières dans la vie de ces jeunes adultes, Mme Weil se désole qu'on les abandonne à cette étape importante.

L'étude détaillée du Projet de loi no 15, Loi modifiant la Loi sur la protection de la jeunesse et d'autres dispositions législatives, étant toujours à l'étude, la députée de Notre-Dame-de-Grâce déplore que la CAQ ait fermé la porte à ses suggestions qui auraient pu améliorer cette situation et espère qu'il entendra l'appel des jeunes. Ceux-ci demandent l'inscription, dans le projet de loi, d'une mesure qui garantira aux jeunes placés l'accès aux services de santé physique et mentale, le soutien social et communautaire, le logement, le soutien à la scolarisation et à l'insertion à l'emploi et un soutien financier adéquat.

« Je me réjouis aujourd'hui de donner la parole à ces jeunes qui ont un message à livrer et il est important que le ministre entende leurs témoignages et leurs voix. Il n'est pas trop tard pour bien faire. Nous pouvons encore bonifier le projet de loi dans le seul et unique intérêt de ces jeunes adultes. Je tends la main au ministre. »

-Kathleen Weil, députée de Notre-Dame-de-Grâce et porte-parole de l'opposition officielle pour la protection de la jeunesse

